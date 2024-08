Présidentielle américaine : l'artiste à l'origine de la mythique affiche "Hope" d'Obama crée une nouvelle œuvre pour Kamala Harris

Comme un air de déjà-vu. L'artiste américain Shepard Fairey à l'origine de l'affiche "Hope", devenue mythique et un marqueur important de la campagne de Barack Obama en 2008, a reproduit une nouvelle œuvre similaire en l'honneur de Kamala Harris, candidate démocrate pour la présidentielle de novembre 2024.

Cette fois le message n'est plus "Hope" (Espérer), mais "Forward", qu'on peut traduire comme "Avancer". Kamala Harris est représentée dans les tons bleus, boucles d’oreilles et collier de perles, avec les lèvres rouges, regardant au loin vers l'avenir. Dans un message publié sur X, le 15 août, Shepard Fairey justifie son choix artistique : "Je crois que la vice-présidente Kamala Harris et son choix de vice-président Tim Walz sont notre meilleure chance d'avancer. Ils sont notre meilleure chance de repousser le fascisme envahissant et les menaces contre la démocratie, et notre meilleure chance de créer le monde que nous désirons et méritons tous."

#KamalaHarrisForward I believe VP Kamala Harris and her VP pick Tim Walz are our best chance to move forward. They are our best chance to push back on encroaching fascism and threats to democracy, and our best chance for creating the world we all desire and deserve. Politics is… pic.twitter.com/8tTuLfIbEw — Shepard Fairey (@OBEYGIANT) August 15, 2024

Les militants démocrates n'ont pas tardé à relayer sur les réseaux sociaux ce coup de communication bienvenu, à quelques mois du scrutin. Associée à l'affiche de 2008 pour Barack Obama, la ressemblance entre les deux œuvres rejaillit d'autant plus.

Obey Giant in the house!



Shepard Fairey, the contemporary American artist who created the iconic Obama HOPE poster in 2008, has shown up for Kamala with FORWARD #HarrisWalz2024 pic.twitter.com/QQgjm6dPOR — 𝙻𝚊𝚛𝚛𝚢 𝚃𝚎𝚗𝚗𝚎𝚢 🟧🟦🗣#GoodTrouble (@LarryTenney) August 15, 2024

Surtout, au-delà de l'artistique, c'est bien un message politique envoyé par Shepard Fairey. En 2015, il avait reconnu sa déception à propos des compromis négociés par Barack Obama pendant son mandat. Refroidi, il n'avait alors pas réalisé d'affiche en faveur d'Hillary Clinton pour l'élection de 2016 et avait plutôt préféré dessiner des œuvres anti-Trump.

Pas de nouvelle affiche pour Joe Biden, non plus, lors de l'élection de 2020. Shepard Fairey a ses préférences et ne soutient ouvertement que les candidats qui, à ses yeux, proposent un programme assez novateur et progressiste pour améliorer le quotidien des Américains. C'est ainsi qu'il s'associe en 2021 avec l'ONG Greenpeace USA pour réaliser une affiche appelant le président américain à agir avec plus de force en faveur du climat.

I’m proud to be working with @greenpeaceusa to demand bold climate action. I created this portrait of @joebiden in collaboration with Greenpeace USA to urge @POTUS to take the action that justice and science demand! Visit https://t.co/eKf20MGu8M to learn more.

-Shepard pic.twitter.com/vGOCvD9ORz — Shepard Fairey (@OBEYGIANT) January 26, 2021

Avec cette affiche "Forward" pour Kamala Harris, Shepard Fairey semble indiquer qu'il associe la campagne de la candidate démocrate à un espoir de changement proche de celui suscité par la campagne de Barack Obama en 2008. Reste à savoir si le résultat du scrutin sera le même.