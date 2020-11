"J'espère qu'elle ne sera pas qu'un symbole" : l'arrivée de Kamala Harris à la vice-présidence des Etats-Unis suscite beaucoup d'espoir

Sur scène à côté du nouveau président élu Joe Biden, samedi soir à Wilmington, une femme. Kamala Harris, sa colistière, la bête noire de Donald Trump qui régulièrement écorche son prénom pour mieux moquer ses origines exotiques. Une femme - la première à ce poste - qui pourrait prendre le relais de Joe Biden, si celui-ci, âgé de 77 ans, pouvait ne pas finir son mandat, comme certains le craignent.

Pour beaucoup de supporters de Joe Biden, la sénatrice, âgée 56 ans, est une star. "Enfin ! Une femme ! Et de couleur !", lance une électrice démocrate. Dans cette candidature présidentielle, la colistière de Joe Biden aura joué un rôle essentiel. On a tout dit sur elle, ses origines, jamaicaine par son père, indienne par sa mère, devenue sénatrice, mais aussi procureur général de Californie, poste où elle s'est faite remarquer notamment pour ses positions très sévères, que certains, notamment l'electorat noir, lui reprochent. Mais une tornade d'energie, au charisme impressionnant, régulièrement chaussées de baskets Converse, même dans le plus élégant des tailleurs.



Plus à gauche que Joe Biden, elle fait le lien avec l'électorat plus radical, celui de Bernie Sanders, ce qui lui vaut d'être dépeinte comme un suppôt du communisme par Donald Trump et le camp républicain. C'est aussi l'atout féminin, et cela conquiert aussi les hommes, comme Steven. "Elle est intelligente, emphatique, et elle sait ce que c'est, le rêve américain, pour l'avoir vécu... J'ai été tellement déçu quand Hillary a perdu en 2016", explique ce militant démocrate rencontré à Wilmington. Et puis il y a Michael, qui arbore fièrement le portrait de Kamala Harris sur son tee-shirt. "Une femme qui puisse devenir dirigeante de ce pays, c'est ce dont on a besoin, et une femme qui vient de la diversité, j'adore cette idée, dit-il. Je suis gay, et pour moi, c'est important de voir des gens qui ne sont pas dans la norme accéder au pouvoir."

Kamala Harris: "Je suis peut-être la première femme vice-president, je ne serais pas la dernière". Et de dire aux filles : "Dream with ambition" #USAelection2020 pic.twitter.com/ZcdRyaOpSr — Claude Guibal (@ClaudeGuibal) November 8, 2020

Son discours samedi, juste avant celui de Joe Biden, a été très remarqué. Kamala Harris a rendu hommage aux générations de femmes qui ont "ouvert la voie" à son élection. La future numéro 2 des Etats-Unis soulève beaucoup d’enthousiasme chez les Américaines, particulièrement dans les communautés noire et asiatique. Quand Kamala Harris affirme qu’elle sera la première mais pas la dernière vice-présidente des États-Unis, les yeux de Glenn, qui écoute son discours depuis Washington, pétillent. Cette jeune cadre de santé afro-amércaine ne pensait pas vivre ça.

Je suis extrêmement heureuse qu'on ait une femme de couleur à la vice-présidence. Je n'arrive toujours pas y croire. Ça me donne de l’espoir. Glenn, jeune cadre de santé afro-amércaine à franceinfo

"Chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c'est un pays de tous les possibles", promet Kamala Harris. Un formidable exemple aux yeux de Tawanda, elle aussi afro-américaine venue fêter cette victoire dans la rue de la capitale américaine. "J'ai du mal à retenir mes larmes. Elle représente l'excellence et ça montre au monde ce dont on est capables. On peut occuper une des plus hautes fonctions du pays", dit-elle. Mais gare à l’affichage, redoute Gabriella, originaire de Colombie, confiante toutefois dans les capacités à s’imposer de l’ancienne procureure et sénatrice. "J'espère qu'elle ne sera pas qu'un symbole, qu'elle sera vraiment aux affaires, qu'elle ne fera pas que suivre ce que fait le président et qu'elle aura sa propre voix." En attendant, Kamala Harris a déjà un slogan vu hier dans les rues de Washington … "Yes we Kam !"