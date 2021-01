"O say, can you see by the dawn's early light". Pour son investiture, le nouveau président des Etats-Unis Joe Biden a demandé à son amie, la star Lady Gaga, de chanter l'hymne américain, The Star-Spangled Banner, ce mercredi 20 janvier au Capitole. Agrafée sur la poitrine de la chanteuse, une colombe de la paix dorée sur une robe Schiaparelli à la jupe rouge flamboyant. Un zeste d'excentricité pour la pop-star américaine, qui pourtant s'efface devant l'hymne chanté.

Sourire éclaboussant aux lèvres, son interprétation est remarquable, juste et émouvante. Les images de drapeaux américains diffusés par la réalisation de l'investiture ajoutent encore de la profondeur à sa prestation. Lady Gaga est suivie sur scène de Jennifer Lopez qui a chanté Americana Musical Selection. Au milieu des paroles, elle a glissé un "libertad para todos" ("liberté pour tous").

Les prestations de stars sont une tradition lors des investitures de présidents américains . Donald Trump avait fait appel en 2017 à la chanteuse Jackie Evancho et à la légende de la country Toby Keith. Avant eux, Frank Sinatra avait chanté pour Kennedy et Ray Charles pour Ronald Reagan.