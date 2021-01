DIRECT. Investiture de Joe Biden : le président élu assiste à une messe avec les chefs républicains et démocrates du Congrès

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIDEN

: Une information qui va intéresser, . On en sait un peu plus sur le courrier que Donald Trump a laissé à son successeur avant de quitter son Bureau Ovale. En fait, c'est une tradition américaine, rappelle l'AFP. Par exemple, il y a quatre ans, Barack Obama avait écrit ceci à l'adresse du milliardaire qui allait lui succéder : "Nous ne sommes que des occupants temporaires de ce poste".

: Trump aurait laissé une note sur son bureau à l’attention de Joe Biden. Info de CNN

: Comme un symbole de rassemblement à trois heures du début de son mandat : en plus de son épouse, Joe Biden assiste à cette messe accompagné des démocrates Nancy Pelosi (présidente de la Chambre des représentants) et Chuck Schumer (chef de la minorité au Sénat), ainsi que des chefs des républicains à la chambre haute, Mitch McConnell, et à la chambre basse, Kevin McCarthy.

: Donald Trump qui s'en va, et Joe Biden qui arrive. Le président élu et son épouse Jill viennent de quitter la Blair House pour se rendre à la messe tenue dans la cathédrale Saint Matthew.

: Alors , oui c'est déjà arrivé quatre fois dans l'histoire des Etats-Unis. Mais ça n'était plus arrivédepuis Andrew Johnson, en 1869.

: Mais c'est déjà arrivé qu'un président snobe l'investiture ?!

: Donald Trump s'envole pour la Floride à bord du Air Force One, à trois heures de la fin de son mandat. Suivez notre direct.

: "Etre votre Première dame a été l'honneur de ma vie. Je vous remercie." La First Lady, Melania Trump, s'est aussi adressée à la foule.

: "Nous avons reconstruit cette économie deux fois, à cause de cette épidémie. Mais pensez à nous quand vous verrez des chiffres économiques records."

: Si son vice-président Mike Pence et le chef des Républicains au Sénat Mitch McConnell ont préféré ne pas se rendre à la cérémonie d'au revoir du président, Donald Trump peut en revanche compter sur sa famille et sur ses partisans.







: "Ce furent quatre années extraordinaires."



Donald Trump s'exprime devant ses partisans, depuis la base militaire d'Andrews.

: Vous l'aurez compris, ce départ de Donald Trump donne en quelque sorte le coup d'envoi de cette longue journée américaine qui nous attend. Pour tout voir, il y a nos amis de la télé franceinfo. Pour tout entendre, il y a nos amis de la radio.

: Ah, je vous ai trouvé les quelques mots (les derniers en tant que président) que Donald Trump a prononcés à la presse, tout à l'heure en quittant la Maison Blanche. Bon, pour être honnête, c'est assez inaudible, avec le bruit de l'hélicoptère...

: Avant de s'envoler en Floride, Donald Trump aura droit à une cérémonie d'adieu sur la base aérienne d’Andrews. Tout semble prêt.

: Puis, il s'envolera une dernière fois à bord d'Air Force One pour rejoindre son club de Mar-a-Lago, en Floride, où il entamera sa vie d'ex-président. L'appareil est déjà là, rapporte le journaliste de CNN, Jim Acosta.

: A bord de l'hélicoptère Marine One, Donald Trump prend la direction de base militaire d'Andrews, située à environ 15 km de Washington.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: #ETATS_UNIS Donald Trump a quitté la Maison Blanche en hélicoptère, à quelques heures de la fin de son mandat.









: Si vous voulez suivre le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, c'est maintenant, en direct vidéo sur franceinfo.

: Juste avant de rendre les clés de la Maison Blanche, Donald Trump a distribué quelques cadeaux à ses proches. Il a au total gracié 73 personnes, dont son ancien conseiller Steve Bannon. A quoi ça correspond vraiment ? Les réponses dans notre article.

: Et pendant ce temps, le Marine One est arrivé sur la pelouse de la Maison Blanche. Le voilà prêt à embarquer Donald Trump et son épouse. Décollage dans quelques minutes pour le futur ex-couple présidentiel qui, rappelons-le, n'assistera pas à l'investiture de Joe Biden.

: Il est 14 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :





• L'un s'en va, l'autre arrive. Donald Trump s'apprête à quitter la Maison Blanche et à s'envoler pour la Floride, sans saluer son successeur. Joe Biden va être investi 46e président des Etats-Unis à 18 heures (12 heures, heure locale).





• Celui qui va diriger le pays pour les quatre prochaines annéesprendra dès aujourd'hui une dizaine d'actions présidentielles pour revenir sur le bilan de Donald Trump, notamment sur le climat et l'immigration, et la gestion de l'épidémie.





• A quelques heures de la fin de son mandat, Donald Trump a, lui, gracié 73 personnes, dont son ancien conseiller Steve Bannon. Le républicain a également commué 70 peines.







L'Elysée exclut des "excuses" concernant la guerre d'Algérie, mais envisage des "actes symboliques". C'est ce qui ressort du rapport de l'historien Benjamin Stora, que lui avait commandé l'Elysée. Parmi les préconisations du rapport de Benjamin Stora figure la panthéonisation de la militante féministe franco-tunisienne Gisèle Halimi, qui a défendu, en tant qu'avocate, des militants de l'indépendance de l'Algérie dans les années 1950.





Lors de son point presse à la sortie du Conseil des ministres, ce midi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré qu'il n'y aurait pas "d'évolution des restrictions nationales cette semaine".



: Une investiture pas comme les autres, on vous dit. La preuve, en une photo : normalement, cette avenue devrait être déjà être pleine à craquer, fait remarquer la journaliste de France Inter, Fabienne Sintes.

: Après un comptage minutieux des mots d'insultes — 58 060 au total, soit l'équivalent d'un livre de 250 pages — voici le top 5 des cibles préférées de Donald Trump :1- Medias grand public : 5 529 mots d’insultes 2- Démocrates : 4 372 mots d’insultes3- Chef bureau Washington Post à la Maison Blanche : 2 164 mots d’insultes4- Hilary Clinton : 1 959 mots d’insultes 5- New York Times : 1 794 mots d’insultesJoe Biden n'arrive qu'à la 6eme place de ce palmarès avec 1 781 mots d'insultes.Mille millions de mille sabords !

: Saluons le travail de titan de de @Pascal C, qui s'est "amusé" à compter le nombre d'insultes proférées par Donald Trump sur Twitter, présentes dans l'article du New York Times que je vous ai partagé un peu plus tôt dans ce live. Résultat : 58 060. Soit l'équivalent d'un livre de 250 pages, nous dit-il.

: A une demi-heure du départ de Donald Trump, ambiance trèèèès calme aux abords de la Maison Blanche. "Personne ne monte la garde", relève le correspondant de l'AFP.

: "Nous sommes impatients de construire avec le président Biden une relation forte."



Gabriel Attal réagit à l'investiture de Joe Biden cet après-midi.



: Quant à Joe Biden, il doit peaufiner son discours d'investiture. Notre journaliste Franck Mathevon nous raconte dans cet article comment certains de ses prédécesseurs ont marqué l'histoire avec ces premiers mots. Comme le fameux "Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Mais ce que vous pouvez faire pour votre pays", de Kennedy en janvier 1961.

: Bonjour , c'est à 14 heures (8 heures, heure de Washington) que Donald Trump va s'envoler pour la Floride. Voici, d'ailleurs, à quoi ressemble son tout dernier agenda public.







: Bonjour. A quelle heure Donald Trump va-t-il s'en aller de la Maison Blanche ?

: J'en profite vous glisser ces quelques images de la Maison Blanche, où il n'est encore que 6h30. Donald Trump va bientôt quitter les lieux et s'envoler pour Mar-a-Lago (Floride).

: Visuellement, ça ressemble à notre ancien bottin. Mais ce n'est pas exactement des numéros de téléphone que l'on trouve à l'intérieur. Nos confrères du New York Times ont fait la liste complète des insultes proférées sur Twitter par Donald Trump, de 2015 à 2021.







: Il est midi, voici un nouveau point sur l'actualité





• Pas de temps à perdre. Joe Biden, qui sera investi 46e président des Etats-Unis à midi (18 heures, heure française), prendra dès aujourd'hui une dizaine d'actions présidentielles pour revenir sur le bilan de Donald Trump, notamment sur le climat et l'immigration, et la gestion de l'épidémie.

• A quelques heures de la fin de son mandat, Donald Trump a gracié 73 personnes, dont son ancien conseiller Steve Bannon. Le républicain a également commué 70 peines.





• Un nouveau conseil de défense sanitaire s'est tenu ce matin à l'Elysée. Il y a été question de la réouverture ou non des remontées mécaniques dans les stations de ski pour les vacances de février. Aucune annonce officielle n'a été communiquée, pour l'instant, mais les professionnels de la montagne ne se font guère d'illusions.

• Les départements de la Loire, de la Haute-Loire, et du Rhône ont été placés en vigilance orange pour vents violents.

: Le démocrate suspendra aussi les travaux de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et son financement grâce au budget du Pentagone, qui ont suscité d'âpres batailles politiques et judiciaires ces quatre dernières années.

: Joe Biden engagera le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Il annulera également un décret migratoire controversé adopté par son prédécesseur pour interdire aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux Etats-Unis.

: Joe Biden prendra dès aujourd'hui une dizaine d'actions présidentielles pour revenir sur le bilan de Donald Trump, notamment sur le climat et l'immigration.

: L'Union européenne "a de nouveau un ami à la Maison Blanche après quatre longues années" de présidence de Donald Trump, a lancé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen, quelques heures avant l'investiture de Joe Biden.

: Et puisque nous évoquons l'investiture de Joe Biden, c'est l'occasion de se pencher sur les dossiers brûlants qu'il devra gérer dès son arrivée à la Maison Blanche. Covid-19, économie en berne, crise écologique, relations avec la Chine...Le démocrate va avoir du pain sur la planche. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous propose de lire ou relire cet article de mon collègue Raphaël Godet, publié au moment de la victoire de Joe Biden, en novembre.