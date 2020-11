États-Unis : les démocrates à la conquête du Sénat

La campagne présidentielle américaine, marquée par ses remous électoraux, est passée. Pourtant, en Georgie, sous une autre forme, elle continue de battre son plein et des dizaines de millions de dollars tombent des deux côtés. L’autre forme, c’est la bataille pour le Sénat américain, qui déterminera la course de l’Amérique et en partie du monde dans les années à venir. Le 5 janvier 2021, deux candidats républicains et deux candidats démocrates s’affronteront pour les deux postes de sénateur de l’état.



La Géorgie, un état crucial

Les républicains espèrent bien prendre leur revanche sur la présidentielle perdue de Donald Trump. "Ne vous y méprenez pas, nous somme le dernier rempart, non seulement pour le Sénat, mais pour le futur de notre pays" a déclaré la candidate républicaine Kelly Loeffler. Actuellement, sur les 100 sièges du Sénat, 50 sont détenus par les républicains. Si la Géorgie passe sous le pavillon démocrate, il y aurait donc égalité au Sénat. La vice-présidente Kamala Harris dispose de sa voix dans ce cas pour départager, rendant donc le Sénat démocrate.

