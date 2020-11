États-Unis : "Joe Biden peut être un patriarche", selon l'écrivain David Cassan

Joe Biden fêtait, vendredi 20 novembre, ses 78 ans. Est-ce grave d'être président à 78 ans ? "Ça peut être grave mais il se présentait face à quelqu'un qui a 74 ans. Son candidat le plus sérieux pendant les primaires démocrates était Bernie Saunders qui lui a fêté ses 79 ans en septembre. J'aurais tendance à penser qu'au moment où les États-Unis affrontent une crise sans précédent dans leur histoire, une crise sanitaire, une crise économique, Joe Biden peut être un patriarche, un grand-père, quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui témoigne d'une époque où on faisait de la politique autrement et on n'était pas dans l'extrême polarisation et la violence qu'on a connu ces quatre dernières années", avance David Cassan.

Les douleurs l'ont forgé

Joe Biden a eu une vie difficile, en quoi cela lui sert aujourd'hui ? "Il y a 48 ans, il fêtait ses 30 ans, il venait d'être élu sénateur et se préparait à assumer sa charge de sénateur comme il se préparait à assurer sa charge de président actuellement. Quelques jours avant Noël, sa femme met les enfants dans le break, ils partent chercher un sapin, sauf que la voiture est percutée par un camion. Sa femme est déclarée morte à l'hôpital et leur petite fille de 13 mois aussi. Joe Biden va devoir s'occuper de ses deux garçons qui sont tout petits et sérieusement blessés. Il devient ce sénateur à qui il est arrivé le pire drame possible. Tout de suite, cette histoire-là va devenir un atout politique : 'Vous souffrez, je sais ce que ça fait de souffrir', peut-il se targuer de dire", témoigne David Cassan.