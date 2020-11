En images "Trump, c'est fini !" : des Américains laissent éclater leur joie après la victoire de Joe Biden

De longs jours d'attente, puis la liesse et le soulagement. Dans de nombreuses métropoles des Etats-Unis, à Chicago, Philadelphie, New York ou Washington, des milliers d'Américains et électeurs de Joe Biden ont laissé éclater leur joie, samedi 7 novembre, à l'annonce de la victoire à l'élection présidentielle américaine du candidat démocrate. Dans un concert de klaxons, ils ont pleuré, tapé sur des casseroles et crié "Trump, c'est fini !"

A New York – ville natale de Donald Trump, mais à majorité démocrate – les scènes de oie ont commencé dès les premières alertes arrivées sur les smartphones. Dans les minutes qui ont suivi, cris et de klaxons ont résonné dans Manhattan, les habitants sont sortis dans la rue ou sur leur balcon, frappant sur des casseroles. A Brooklyn, des manifestants ont célébré la victoire sur la chanson Empire State of Mind d'Alicia Keys et Jay Z. Dans un autre quartier, des Américains ont dansé et chanté sur Celebration de Kool & The Gang.

NEW YORK ELECTIONS VIBES (Sound On ) pic.twitter.com/a5HhBrzmdK — Brunella Emmanuelli (@BellaEmmanuelli) November 7, 2020

New York New York New Yooooork!

(Sound up and wait for the FDNY truck to drive by !) #brooklyn #nyc #NewYork pic.twitter.com/FMClh2bpIV — Stella Striegel (@stellastriegel) November 7, 2020

Thanks @pikittakbo ! @ABC7NYNewsDesk you can also use this video, with credit given to the above and myself. pic.twitter.com/2R8A11lTng — blissfulmitch42 (@anatoleashraf42) November 8, 2020

Spontanément, sous un soleil radieux et des températures quasi-estivales, des milliers de personnes, masquées, ont convergé vers des points stratégiques, à Columbus Circle, en bordure de Central Park, à Times Square ou devant la Trump Tower, sur la 5e Avenue, où siège la Trump Organization et où habitait Trump jusqu'à son départ pour Washington en 2016.

On se croirait revenu à l'époque d'avant COVID pic.twitter.com/psmVjdx635 — Kracou (@Kracoukas) November 8, 2020

"Ça a été quatre ans de souffrances, c'est un homme odieux, vraiment odieux, Je suis si heureuse qu'il s'en aille, même si maintenant on va devoir se soucier de tous les gens qui ont voté pour lui, car eux sont toujours là", dit Jacqueline Brown, 58 ans, professeure d'université venue à vélo rejoindre la foule à Columbus Circle.

"Je suis submergé par la joie", raconte aussi Bernie Jacobs, 84 ans, en prenant bagels et café près de la Trump Tower. "Tous les matins, on vient ici et on critique Trump, ça durait depuis quatre ans, c'était trop. On le détestait du jour où il est arrivé au pouvoir (…) Il a été un président de rien du tout, avec un ego surdimensionné et zéro talent".

"Etre débarrassée de Trump au quotidien, remettre un peu de normalité dans nos vies, et que mes enfants puissent voir un être humain respectable aux commandes – ça suffit à me rendre heureuse pour aujourd'hui !" déclare Catherine Griffin, les larmes aux yeux, descendue dans la rue avec sa fille.

Le "soulagement" à Washington

Les cris de joie ont également fusé à Washington chez les partisans de Joe Biden, sitôt annoncée sa victoire à la Maison Blanche. Sur les balcons avec des casseroles, dans la rue avec des klaxons, des partisans ont crié leur "soulagement". "On sait enfin qu'on ne va pas avoir quatre ans de plus de Donald Trump !" réagit Alex Norton, 31 ans, venue participer à la liesse devant la résidence présidentielle.

Des milliers de personnes ont, comme eux, convergé vers "Black Lives Matter Plaza", une partie de l'artère menant à la Maison Blanche, ainsi renommée au printemps pour dénoncer les violences policières et racistes contre les Noirs.

"Je trouve que le président actuel menaçait les règles de la démocratie. Le fait de pouvoir le répudier de manière démocratique est très important pour moi", explique à franceinfo Michael, un électeur de Joe Biden. "On vient de faire le premier pas pour revenir dans l'histoire du monde, plus fort", se réjouit Robert.

« Je trouve que le président actuel menaçait les règles de la démocratie. Le fait de pouvoir le répudier de manière démocratique est très important pour moi », m'explique Michaël. pic.twitter.com/oaH5lwQqCf — Robin Prudent (@robin_prudent) November 7, 2020

Le Champagne (francais !) coule à flot au milieu de l'après-midi dans le McPherson Square. pic.twitter.com/MKoEyxUFXg — Robin Prudent (@robin_prudent) November 7, 2020

Les rues autour du 1600 Pennsylvania Avenue avaient des airs de fête, et un groupe de "go-go", un genre musical proche du funk typique de la capitale, a fait danser les manifestants sur la place McPherson. De nombreuses personnes ont repris le slogan de l'émission de Donald Trump "The Apprentice", "You're fired" ("Vous êtes viré"), pour le retourner contre le président déchu.

C'est sûrement LE slogan du jour : « you're fired! » La phrase préférée de Donald Trump lorsqu'il participait à l'émission « The Apprentice » se retourne aujourd'hui contre lui. pic.twitter.com/kYWzNaJJnh — Robin Prudent (@robin_prudent) November 7, 2020

Près de la Maison Blanche, des électeurs ont improvisé une danse en clamant "Voici à quoi ressemble la démocratie" et au son de YMCA du groupe Village People, chanson de clôture des meetings de Donald Trump. Plusieurs personnes ont aussi salué l'élection de Kamala Harris, femme noire et asiatique, à la vice-présidence. "Je suis aussi une fille d'immigrés. Je ne pensais pas que je verrai quelqu'un comme elle à ce poste" se réjouit Halcyon auprès de notre envoyé spécial.

Reprise de « YMCA » des Village People, la chanson qui clôturait tous les meetings de Donald Trump pendant la campagne. pic.twitter.com/ypUQW5Kve5 — Robin Prudent (@robin_prudent) November 7, 2020

« This is what democracy looks like ! » Ambiance festive à quelques pas de la Maison Blanche pour ces supporters de Joe Biden. pic.twitter.com/Z3JnJv9WcS — Robin Prudent (@robin_prudent) November 7, 2020

Des fêtes improvisées à Chicago et Philadelphie

Des centaines de personnes ont aussi fait la fête à Chicago. Certains se sont rassemblés au pied de la Trump Tower ou ont défilé dans leur voiture en klaxonnant. Une personne déguisée en Batman a été aperçue, défilant sur un segway.

Batman takes a spin thru downtown Chicago as hundreds continue in celebration of what is being called as a Biden/Harris win. @WBBMNewsradio pic.twitter.com/I3ZvSsD1NW — Brandon Ison (@MrBrandonIson) November 8, 2020

A Philadelphie, plus grande ville de Pennsylvanie, Etat où Joe Biden est né, des supporters du démocrate ont dansé, se sont enlacés et ont crié leur joie dans les rues. Une fête géante et une marche ont été improvisés devant l'Independence Hall, monument central de l'histoire des Etats-Unis, relève Le Monde. C'est dans ce bâtiment que fut signée la Déclaration d'indépendance et que fut adoptée la Constitution américaine. Certains ont défilé en reprenant le titre Na Na Hey Hey (Kiss Him Goodbye) de Bananarama.

Huge Philly crowd singing and chanting, heading from Independence Hall to City Hall, with jubilant supporters along the way. pic.twitter.com/n7rXh43R4K — Sarah Boxer (@Sarah_Boxer) November 7, 2020

De l'autre côté des Etats-Unis, à Portland (Oregon), où des manifestations contre les violences policières et le racisme se déroulent régulièrement depuis cet été, les électeurs ont également célébré la victoire de Joe Biden, parfois le poing levé. Des drapeaux "Black Lives Matter" ont été brandis et le slogan a été répété, sur la musique Purple Rain de Prince.

“We don't have to burn shit to make change, Black Lives Matter” pic.twitter.com/t8cV2o2c4n — Sergio Olmos (@MrOlmos) November 8, 2020

Feu d'artifice dans le Delaware, fief de Joe Biden

Quelques heures après l'annonce des résultats de l'élection, devant une foule en liesse rassemblée en "drive-in", Joe Biden a appelé les Américains à ne plus traiter leurs "opposants comme des ennemis". "Je m'engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise", a-t-il lancé lors d'un discours enflammé dans son fief du Delaware, Wilmington.

Sans un mot pour son adversaire, Joe Biden a célébré sa "victoire convaincante", tout en tendant la main aux électeurs du président républicain dont il a dit comprendre la "déception". En fin de soirée, un feu d'artifice a été lancé pour célébrer la victoire avec le drapeau des Etats-Unis et le nom "Biden" inscrit dans le ciel, sur le titre A Sky Full Of Stars de Coldplay.

Feu d'artifice pour clore le discours du Président élu avec #Biden et #46 inscrits dans le ciel de Wilmington. pic.twitter.com/w5Isjs6Jql — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) November 8, 2020

Il aura fallu attendre près de quatre jours entiers pour connaître l'issue de l'élection du 3 novembre, en raison d'un dépouillement interminable dans certains Etats clefs comme la Pennsylvanie, après un recours massif au vote par correspondance ou par anticipation.