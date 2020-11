Election américaine : 28 tweets qui nous ont fait rire pendant la longue attente des résultats

Quatre jour de suspense… et d'humour. Durant la longue attente du nom du vainqueur de la présidentielle américaine, finalement remportée par Joe Biden samedi 7 novembre, les Américains se sont livrés à ce qui ressemblait à un vaste concours de blagues sur Twitter. Plaisanteries sur la remontée du démocrate dans les Etats clés, hommages aux journalistes qui ont suivi le scrutin presque sans prendre de repos… Franceinfo vous propose une sélection de 28 tweets qui ont fait sourire la rédaction pendant ces quelques jours où tous les yeux étaient rivés sur les Etats-Unis.

Ceux qui en avaient marre d'attendre les résultats

Les observateurs avaient prévenu : cette année, le nom du vainqueur prendrait plus de temps à être révélé. En cause, l'explosion du nombre de votes par correspondance, que plusieurs Etats n'avaient pas le droit de dépouiller avant le mardi 3 novembre. Et ça n'a pas raté. Il a fallu quatre jours pour que Joe Biden passe la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour gagner l'élection. Au grand désespoir de nombreux internautes.

"Tous les jours je me réveille, et c'est encore l'élection."

"Vous en avez marre de la carte électorale ? Voici une carte des Etats où il est légal ou non de posséder un kangourou."

Tired of the electoral map? Here is a map of the legality of owning a Kangaroo by state. pic.twitter.com/4Z5uuqJxyz — Jeffrey Brown (@IlliniBizDean) November 5, 2020

"La fille de 3 ans d'une amie lui a demandé quand elle allait arrêter de regarder 'l'émission sur les cartes'."

My friend’s 3 year old daughter asked her mom when she will stop watching the “map show” — Laura Webb (@lalawebb) November 5, 2020

"Bonjour ! Hâte de passer encore une journée comme ça."

Celui qui a trouvé étrange la "conseillère spirituelle" de Donald Trump

Paula White, télévangéliste et "conseillère spirituelle" du président sortant, s'est livrée mercredi soir à un prêche intense pour aider Donald Trump à remporter l'élection. La séquence a rapidement été détournée sur les réseaux sociaux.

"Désolé Eminem, mais c'est le premier morceau auquel j'ai pensé."

well sorry @Eminem for that. But that's the first instrumental track i thought about. pic.twitter.com/5uce3N3GSP — Capitaine OSEF (@Soapmoine) November 5, 2020

Ceux qui se demandaient pourquoi le dépouillement était aussi long dans certains Etats

Le suspense était notamment dû à l'attente des résultats dans plusieurs Etats où Donald Trump et Joe Biden étaient au coude-à-coude pendant deux jours. Or le décompte des votes par correspondance a été très long dans le Nevada, en Géorgie et en Pennsylvanie, où il a été annoncé au goutte-à-goutte. De quoi faire perdre la tête à certains Américains, qui n'en pouvaient plus d'attendre le nom du vainqueur.

"Quand le Nevada aura enfin fini de compter les bulletins : 'Ça fait 84 ans…'"

"Tout le monde en train d'observer la Pennsylvanie…"

Everyone else looking at Pennsylvania like... pic.twitter.com/7cK5aEIdo0 — Trevor Noah (@Trevornoah) November 4, 2020

"Moi faisant semblant d'y connaître quelque chose à la manière dont les gens votent dans ces comtés de Pennsylvanie où je ne suis jamais allé."

me pretending to know anything about how people will vote in these pennsylvania counties that i've never been to pic.twitter.com/vv90NueCBP — zacko the sleepy (@_GrizKhalifa) November 4, 2020

"Pouvez-vous vous dépêcher de compter les votes ? Le Nevada : 'Non, je ne crois pas.'"

can you hurry and count the votes?



Nevada: pic.twitter.com/8LU9K4zdiX — ziwe (@ziwe) November 5, 2020

"Le Nevada qui publie les résultats définitifs de l'élection : 'Ça ne devrait pas prendre longtemps. Entre une heure et, euh, onze mois.'"

no one:

nevada releasing the final election count: pic.twitter.com/QuDWFtX1e8 — j (@inalmydreams13) November 5, 2020

"Le Nevada et la Géorgie qui attendent que l'autre ait fini de compter les votes."

Nevada and Georgia waiting for each other to finish counting ballots pic.twitter.com/guIOeoy9TR — jey (@joeba_fettt) November 5, 2020

"Les Etats-Unis : 'Tu en es où ?'. Le Nevada : 'Je suis sur l'autoroute'."

USA: where u at?



Nevada: I’m on the freeway pic.twitter.com/YY3LmfIbWq — Blade (@Fothousands) November 5, 2020

"Le corps humain n'est pas fait pour dépenser autant d'énergie à penser à la Pennsylvanie."

The human body was not made to expend this much energy thinking about Pennsylvania. — Stephen Colbert (@StephenAtHome) November 4, 2020

"La Géorgie, le Nevada et la Pennsylvanie essayant de décider qui devrait faire passer Biden au-delà de 270 [grands électeurs]."

georgia, nevada, and pennsylvania trying to decide who should put biden over 270 pic.twitter.com/GHw3KhcfTJ — alyssa (@deanoruu) November 5, 2020

Ceux qui ont apprécié que la Géorgie et la Pennsylvanie passent démocrates

Au fil des jours et du décompte des votes par correspondance, Joe Biden a rattrapé son retard sur Donald Trump dans plusieurs Etats, jusqu'à dépasser son adversaire. Le démocrate a notamment créé la surprise en reprenant un très court avantage en Géorgie, Etat qui vote historiquement plutôt pour les républicains. Si les autorités locales ont déjà annoncé un recomptage, au vu des résultats très serrés, la nouvelle a réjoui certains internautes démocrates.

"Joe Biden en ce moment même en Géorgie."

"La Géorgie et la Pennsylvanie qui se regardent virer au bleu [la couleur des démocrates]."

GA and PA seeing each other turn blue pic.twitter.com/K7ubB8bCLL — Jasmine (@JasmineLWatkins) November 6, 2020

Ceux qui ont rendu hommage au travail des journalistes

Ce sont les autres stars de ce scrutin : les journalistes des chaînes télévisées qui étaient chargés d'analyser les résultats en direct. John King, de CNN, n'a dormi que six heures trente entre mardi et jeudi, selon le Los Angeles Times*. Et il a passé plusieurs jours à étudier les "chemins vers la victoire" de chaque candidat sur une carte interactive. Tout comme le présentateur de CNN Jake Tapper ou le journaliste de MSNBC Steve Kornacki. Résultat, de nombreux internautes ont salué, non sans humour, leur professionnalisme.

"John King quand on passe enfin une page de pub."

John King when they finally go to commercial pic.twitter.com/HcWMr0S0pm — Wob (@WobBurner) November 4, 2020

"'C'est ultra marrant', n'arrête pas de dire John King. La réponse de l'Amérique :"

“It’s a lot of fun,” John King keeps saying.



America: pic.twitter.com/tZHVG6hVjA — Don Van Natta Jr. (@DVNJr) November 4, 2020

"Je regarde CNN depuis tellement longtemps que je suis en train de tomber lentement amoureuse de Jake Tapper."

been watching cnn for so long i’m slowly falling in love with jake tapper — sarah hub (@sarahhub9) November 5, 2020

"Moi qui porte tout mon amour pour [les journalistes de CNN] Anderson Cooper, Chris Cuomo, Don Lemon et Jake Tapper."

me carrying all my love for Anderson Cooper, Chris Cuomo, Don Lemon, and Jake Tapper. pic.twitter.com/ZbOBLg7P1k — cuomosexual (@sugemidnight) November 5, 2020

"Steve Kornacki qui porte les mêmes vêtements tous les jours, ça ne m'aide pas du tout à savoir que le temps passe (ces photos ont été prises deux jours différents)."

Steve Kornacki wearing the same outfit everyday is not helping me tell the passage of time (these pics are from two different days) pic.twitter.com/Fjr0mQTqu3 — Kornacki Cam (@KornackiCam) November 6, 2020

"A ce stade, la seule raison pour laquelle on ne dit pas qui a gagné, c'est voir combien de temps Steve Kornacki peut rester éveillé."

At this point the only reason they’re not calling it is that they want to see how long Steve Kornacki can stay awake. — David Litt (@davidlitt) November 6, 2020

Ceux qui ne se sont pas remis du mauvais choix de lieu de conférence par l'équipe de Trump

Un joli couac, que les internautes n'ont pas raté. Donald Trump a annoncé une conférence de ses avocats dans un grand hôtel de Pennsylvanie, samedi après-midi, pour donner le coup d'envoi de sa contre-offensive juridique. Sauf que l'événement a eu lieu sur le parking d'un paysagiste du même nom, coincé entre un crématorium et un sex-shop.

"Je crois qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que quelqu'un dans l'équipe de Trump a voulu réserver l'hôtel Four Seasons et a réservé par accident le magasin du paysagiste Four Seasons, et qu'ils ont dû aller au bout des choses. [La série humoristique] Veep n'était pas aussi bonne."

I feel like we didn’t focus enough on the fact that someone in the Trump campaign meant to schedule the “four seasons hotel” but definitely accidentally scheduled this “four seasons landscaping” store and they had to follow through with it. Veep was not this good. pic.twitter.com/DTJIQGsKHG — Alex Sexton (@SlexAxton) November 7, 2020

"Je pourrais écrire des blagues pendant 800 ans et jamais je ne penserais à quelque chose de plus drôle que l'équipe de Trump qui réserve [l'hôtel] Four Seasons pour sa grosse conférence de presse, alors que c'est en fait le parking du paysagiste Four Seasons, entre un sex-shop et un crématorium."

I could write jokes for 800 years and I'd never think of something funnier than Trump booking the Four Seasons for his big presser, and it turning out to be the Four Seasons Total Landscaping parking lot between a dildo store and a crematorium. pic.twitter.com/P45HV1daD9 — Zack Bornstein (@ZackBornstein) November 8, 2020

Ceux qui se sont réjouis de la victoire de Joe Biden

Sans surprise, de nombreux démocrates ont célébré la victoire de leur candidat sur les réseaux sociaux. Outre ceux qui ont ironisé en faisant référence à la phrase favorite de Donald Trump lorsqu'il animait l'émission "The Apprentice" ("vous êtes viré !"), les internautes ont fait preuve d'inventivité dans leurs réactions à son élection.

"Vous êtes viré."

"Montez, on va à la Maison Blanche."

“Get in, we’re going to the White House.” pic.twitter.com/GrtQUd4v8u — The Hoarse Whisperer (@TheRealHoarse) November 6, 2020

* Les liens marqués par un astérisque renvoient vers un contenu en anglais.