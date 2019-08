Visite millimétrée mais critiquée de Donald Trump dans les villes endeuillées par les fusillades

L'accueil n'aura pas été chaleureux. Donald Trump s'est rendu, mercredi 7 août, à El Paso (Texas) et Dayton (Ohio), les deux villes endeuillées par les fusillades du week-end dernier. Une journée à la communication savamment orchestrée et au cours de laquelle les manifestants ont été soigneusement tenus à l'écart.

Le dirigeant républicain a fait une brève déclaration à la presse à El Paso, là où un jeune blanc aux motivations racistes a abattu 22 personnes samedi matin avant d'être interpellé. "Nous avons rencontré tous les médecins, infirmières, les équipes médicales. Ils ont fait un boulot incroyable", a salué le locataire de la Maison Blanche, qui s'était rendu un peu plus tôt à Dayton où neuf personnes sont tombées sous les balles d'un autre tireur, treize heures après le carnage d'El Paso.

Dans un tweet une fois sa visite terminée, le président a blâmé les journalistes : "Les médias qui propagent des fake news ont fait des heures supplémentaires pour me dénigrer moi et mes deux voyages, mais ça n'a pas marché. L'amour, le respect et l'enthousiasme étaient là, visibles de tous."

Leaving El Paso for the White House. What GREAT people I met there and in Dayton, Ohio. The Fake News worked overtime trying to disparage me and the two trips, but it just didn’t work. The love, respect & enthusiasm were there for all to see. They have been through so much. Sad!