DIRECT. Après les tueries d'El Paso et de Dayton, Donald Trump propose de davantage encadrer les ventes d'armes à feu

: Donald Trump n'a pas seulement fait le lien entre réforme migratoire et contrôle de la ventre d'armes à feu. Dans un nouveau tweet, le président américain a accusé les médias de "grandement" contribuer, en propageant des "fake news", à "la colère et la rage" aux Etats-Unis, au lendemain d'un week-end marqué par deux fusillades ayant causé la mort de 29 personnes.

: Voici le point sur l'actualité :



• Donald Trump, qui doit s'exprimer dans l'après-midi après un week-end de fusillades meurtrières, propose de davantage encadrer les ventes d'armes à feu aux Etats-Unis, tout en suggérant de lier cette mesure à la réforme migratoire qu'il appelle de ses vœux.



• Nouvelles échauffourées, grève générale et blocage du métro ont plongé aujourd'hui Hong Kong dans le chaos, les autorités accusant les manifestants de vouloir "détruire" le territoire semi-autonome et la vie de ses habitants.



• Le mois de juillet 2019, marqué par une canicule exceptionnelle en Europe, a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, juste au-dessus du mois de juillet 2016, selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique.



• Après le départ en mission de son nouveau bateau de sauvetage, l'Ocean Viking, SOS Méditerranée a réclamé "un mécanisme prévisible et coordonné" pour l'accueil des navires secourant des migrants en Méditerranée.

: Du coup, si un mec vide un chargeur à la frontière avec le Mexique, c'est la faute des mexicains ? (...) Trump a oublié que les États Unis sont une nation d'immigrés et que le Texas appartenait au Mexique il n'y a pas si longtemps.

: Mais quel rapport avec l’immigration? Il s’agit d’Americains les responsables de ces massacres!

: Dans les commentaires, certains lecteurs s'insurgent contre le lien fait par Donald Trump entre encadrement de la vente d'armes à feu et réforme migratoire. Et relèvent que dans les deux tueries de masse survenues ce week-end, les suspects n'étaient pas des immigrés.

: "Nous ne pouvons pas laisser ceux qui sont morts à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l'Ohio, mourir en vain."



Sur son compte Twitter, Donald Trump appelle "les républicains et les démocrates [à] se rassembler" afin de mettre en place "des vérifications d'antécédents robustes" pour les potentiels acheteurs d'armes à feu. Et de faire un lien avec une "réforme migratoire désespérément nécessaire".

: La Maison Blanche annonce que Donald Trump va s'adresser à la nation, cet après-midi, après les deux fusillades qui ont fait 29 morts et relancé les critiques contre son ton incendiaire, accusé de nourrir les tensions dans le pays.

: Il a 21 ans, il s'appelle Patrick Crusius et il est soupçonné d'être un supporter de Donald Trump auteur d'un manifeste suprémaciste blanc. Dans cet article, nous dressons de premiers éléments de portrait de l'auteur de la tuerie d'El Paso.









(KTSM 9 NEWS CHANNEL / AFP)

: "Il fait plus que tolérer le racisme, il incite au racisme. Il fait plus que tolérer la violence, il incite à la violence."



Accusant Donald Trump de "dire de la merde", notamment en qualifiant les Mexicains de "violeurs et criminels", Beto O'Rourke pointe du doigt la responsabilité du président américain dans les récentes tueries qui ont touché le pays.

: "Hé, le Congrès, fais quelque chose, mets fin aux violences par armes à feu maintenant !" Après avoir marqué un but lors d'un match du championnat américain, un joueur de Philadelphie a pris le micro pour réagir aux tueries du week-end.

: Notre correspondant Gregory Philipps est à El Paso, où une veillée vient de se terminer. L'un des principaux candidats démocrates à la Maison Blanche, Beto O'Rourke, était sur place.

: A El Paso comme à Dayton, l'émotion est vive. Des veillées aux chandelles ont été organisées, ainsi que des collectes de don du sang.











: La police du Texas annonce que l'auteur de la fusillade qui a fait 20 morts à El Paso a été inculpé pour meurtres. Cet homme blanc de 21 ans, qui s'est rendu après son carnage, encourt la peine capitale.

: Enfin, La Dépêche et La Nouvelle République braquent leurs projecteurs sur le Texas et l'Ohio, après les tueries du week-end. "A un an de la présidentielle, le débat sur les armes est relancé", écrit la rédaction toulousaine.













