Vidéos Présidentielle américaine : les trois moments marquants des anciens débats de Donald Trump

Il s'agit du premier et peut-être du seul débat entre Kamala Harris et Donald Trump, dans cette campagne présidentielle américaine exceptionnelle, marquée par le retrait de Joe Biden. Les deux candidats à la présidentielle s'affrontent dans la nuit de mardi à mercredi, sur la chaîne ABC, à partir de 3 heures du matin, heure française.

À cette occasion, retour sur les trois moments marquants des précédents débats de Donald Trump.

Quand Donald Trump a menacé Hillary Clinton de la mettre en prison

9 octobre 2016. Deuxième débat face à Hillary Clinton. Quelques jours après la vidéo où il se vante d'attraper les femmes par leur sexe, Donald Trump riposte. Il accuse le mari de la candidate démocrate, Bill Clinton, d'avoir abusé de femmes et il menace son adversaire de nommer un procureur spécial pour enquêter sur ses mails privés. Elle se félicite alors que quelqu'un comme Donald Trump ne soit pas chargé des lois du pays. Il lui répond qu'elle serait en prison aujourd'hui.

Quand Joe Biden demande à Donald Trump de "la fermer"

Quatre ans plus tard, le 30 septembre 2020, Donald Trump est cette fois face à Joe Biden pour le premier débat de la campagne. Le candidat républicain n'arrête pas d'interrompre son homologue démocrate, et Joe Biden finit par perdre patience. "Tu vas la fermer, mec ?", lance-t-il à Donald Trump.

"Je ne sais vraiment pas ce qu'il a dit" : quand Donald Trump réplique face à un Joe Biden en difficulté

Le 27 juin dernier, le premier (et seul) débat est organisé entre Joe Biden et Donald Trump. Le président démocrate s'enfonce tout seul dans ses phrases sans fin et ses hésitations. Le candidat républicain résume : "Je ne sais pas ce qu’il a dit à la fin de cette phrase, je ne pense pas qu’il le sache non plus".

Ce débat marque le début d'une série de désistements autour de la candidature de Joe Biden, qui finira, trois semaines plus tard, par jeter l'éponge. Il est remplacé par sa vice-présidente, Kamala Harris, qui s'attachera sûrement mardi soir à rappeler à Donald Trump qu'il continue de nier sa défaite lors du scrutin de 2020.