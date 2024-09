Vidéos Présidentielle américaine : les trois moments marquants des anciens débats de Kamala Harris

Il s'agit du premier et peut-être du seul débat entre Kamala Harris et Donald Trump, dans cette campagne présidentielle américaine exceptionnelle, marquée par le retrait de Joe Biden. Les deux candidats à la présidentielle s'affrontent dans la nuit de mardi à mercredi, sur la chaîne ABC, à partir de 3 heures du matin, heure française. Avantage à Donald Trump : le milliardaire a déjà participé à six débats présidentiels. Mais contre son adversaire démocrate, il pourrait bien tomber sur un os.

à lire aussi VIDÉOS. Présidentielle américaine : les trois moments marquants des anciens débats de Donald Trump

"Je suis en train de parler !" : quand Mike Pence lui a coupé la parole

En octobre 2020, Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, débat face au vice-président sortant. Elle lui demande de se taire lorsque celui-ci lui coupe la parole. "Si vous voulez me laisser terminer, nous pourrions avoir une conversation, ok ?" La séquence est immédiatement devenue culte. On y voit Mike Pence, tête basse et rabroué comme un enfant de cinq ans. Mardi soir, contre Donald Trump, la démocrate ne pourra pas refaire le même coup : les micros seront alternativement fermés. Il lui faudra donc attaquer autrement.

Quand Kamala Harris interpelle Joe Biden sur la ségrégation raciale

En 2019, lors de la primaire démocrate, Kamala Harris lance une frappe chirurgicale sur celui qui deviendra son président, Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama était alors critiqué pour s'être exprimé sur la courtoisie qu'il entretenait avec deux sénateurs ségrégationnistes quelques années auparavant. "Je ne crois pas que vous soyez raciste mais c'était blessant de vous entendre parler de la réputation de deux sénateurs des États-Unis qui avaient bâti cette réputation et leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays", lui avait lancé Kamala Harris.

La blague maladroite de Kamala Harris sur la frontière mexicaine

L'ancienne procureure sait viser juste mais il lui est aussi arrivé de rester pantoise face à certaines questions. En 2021, elle est chargée des questions migratoires. Interrogée sur son absence de déplacement à la frontière et alors que des voix s'élevaient dans son camp, lui reprochant de ne pas s'y rendre pour évaluer la situation, Kamala Harris avait cru s'en sortir avec une boutade."Je ne suis pas non plus allée en Europe", avait-elle répondu, manifestement gênée. Face à Donald Trump, Kamala Harris devra aussi en dévoiler un peu plus sur ses convictions et son programme, jusqu'ici très vague, d'autant plus que les républicains l'accusent d'être une "girouette".