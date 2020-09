VIDEO. "Vous allez la fermer, mec ?" : quand Joe Biden se fâche face aux interruptions incessantes de Donald Trump

Joe Biden ne compte pas se faire marcher dessus. Le candidat démocrate l'a démontré, mardi 29 novembre, lors du premier débat de l'élection présidentielle. "Will you shut up, man?" ["Vous allez la fermer, mec ?", en français], a-t-il lancé au président sortant, alors que ce dernier n'arrêtait pas de l'interrompre. Une réflexion qui a donné le ton général de ce duel : cacophonique et parfois très familier.

Rapidement, la phrase de l'ancien-vice président a fait réagir les commentateurs. Les militants s'en sont aussi emparé. Et quelques heures seulement après le débat, un tee-shirt avec l'inscription "Will you shut up, man" était déjà en vente sur le site officiel de Joe Biden.

Et ce n'est pas la seule petite phrase à avoir animé la rencontre. "Clown", "menteur", "le pire président que l'Amérique ait jamais eu"... les noms d'oiseau ont été légion lors de ce premier débat entre les deux candidats. "Il n'y a rien d'intelligent en vous", a notamment rétorqué Donald Trump qui appelait fréquemment Joe Biden par son prénom. Un échange d'amabilité qui laisse craindre une fin de campagne plus tendue que jamais.