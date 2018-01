VIDEO. "Pays de merde" : un journaliste de CNN répond aux propos prêtés à Donald Trump sur Haïti

Pendant une réunion privée, Donald Trump aurait jugé que Haïti et des pays africains étaient des "pays de merde". Si le président américain a démenti avoir tenu ces propos, vendredi 12 janvier, Anderson Cooper, présentateur vedette de CNN a adressé une réponse cinglante au milliardaire.

"Comme tous les pays, Haïti est composé d’une multitude de gens : riches et pauvres, cultivés ou non, bons ou mauvais. Mais je n’ai jamais rencontré un Haïtien qui ne soit pas fort, a-t-il déclaré. Vous devez être forts dans un pays où le gouvernement a abandonné son peuple, où les opportunités sont rares, où Mère nature a puni les gens bien plus que quiconque le mériterait." Et de lancer : "Mais je vais être clair : les habitants d'Haïti ont survécu à davantage de choses et se sont battus davantage que notre président au cours de sa vie."

Les Haïtiens "se tiennent droit"

Anderson Cooper s'est rendu en Haïti après le séisme de 2010 qui a fait au moins 230 000 morts. "J'étais là quand un garçon de 5 ans appelé Monley a été sauvé après avoir été enseveli pendant plus de sept jours. Savez-vous quelle force il faut pour survivre, en buvant de l'eau de pluie, enseveli sous le béton, pendant sept jours ?", a-t-il interrogé.

"Les Haïtiens frappent fort dans votre main lorsqu'ils la serrent. Ils vous regardent dans les yeux, ils ne les clignent pas. Ils se tiennent droit", a relaté Anderson Cooper. Pour lui, "ils ont de la dignité". "C'est une dignité dont beaucoup à la Maison Blanche devraient s'inspirer. Une dignité dont le président, avec tout son argent et tout son pouvoir, devrait aussi s'inspirer."