VIDEO. Midterms : "Vous êtes grossier et terrible", lance Donald Trump à un journaliste de CNN

L'échange a été extrêmement violent et tendu. Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, au lendemain des élections de mi-mandat, Donald Trump a été interrogé, mercredi 7 novembre, par un journaliste de CNN. Au lendemain des résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Jim Acosta est revenu sur un clip de campagne du camp Trump, comparant les migrants d'Amérique centrale en route vers les Etats-Unis à une "invasion".

"Cette caravane [de migrants] n'était pas une invasion, c'est un groupe de migrants qui arrive d'Amérique centrale pour franchir la frontrière américaine", déclare le journaliste. "Vous devriez me laisser diriger le pays, vous vous occupez de CNN", répond Donald Trump, avant d'empêcher Jim Acosta de poursuivre : "C'est assez !"

"You are a rude, terrible person, you shouldn't be working for CNN," Pres. Trump says of reporter, Jim Acosta during press conference. NBC reporter Peter Alexander then quickly comes to Acosta's defense, entering verbal scuffle with Trump. https://t.co/gGPmTmYaI4 pic.twitter.com/ZHcalZUOlE