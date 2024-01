Reportage Présidentielle américaine : "La seule personne qui peut battre Joe Biden, c'est Nikki Haley", assurent ses partisans dans le New Hampshire

Nikki Haley parviendra-t-elle à se mettre en travers de la route de Donald Trump pour l'investiture républicaine en vue de la présidentielle ? C'est la question avant la deuxième étape des primaires mardi 23 janvier dans le New Hampshire, un État du nord-est des États-Unis. L'ancien président et son ancienne ambassadrice à l'ONU sont les deux seuls encore en course après le retrait dimanche du gouverneur de Floride Ron DeSantis. L'ex-gouverneure de Caroline du Sud veut croire à son étoile et ses partisans aussi.

à lire aussi Présidentielle américaine 2024 : quels sont les enjeux des primaires dans le New Hampshire pour les républicains et les démocrates ?

La spécialité chez Brown's depuis 1950, c'est le homard. Mais la vedette aujourd'hui, dans ce restaurant de bord de mer de Seabrook, c'est celle qu'on voit déjà comme la future présidente des États-Unis. Ron DeSantis n'est plus en course. "Il ne reste qu'un gars et une femme, résume Nikki Haley. Que la meilleure femme gagne."

"Elle est le rêve américain"

Jennifer Nassour applaudit, elle dirige le groupe local "Les femmes avec Nikki". "Je ne pense pas que Nikki Haley ait jamais pensé à Ron DeSantis. Dès le début elle a compris qu'il s'agissait d'une course à deux entre elle et Trump. La seule personne qui peut réellement battre Joe Biden, c'est Nikki Haley."

Richard est du même avis. Il est venu prêter main-forte à sa campagne, depuis la Caroline du Sud, dont elle a été gouverneure. "Elle est une source d'inspiration, du rêve américain. C'est la fille d'immigrés indiens", précise-t-il, bien informé. Nikki Haley, 52 ans, est née Nimarata Nikki Randhawa, fille d'un couple d'immigrés indiens de religion sikhe. Mère de deux enfants, elle est mariée à un officier de la Garde nationale, actuellement déployé à Djibouti.



"Et elle est là, seule alternative à Trump et Biden. Au fond de moi, je crois qu'elle va gagner." Richard, soutien de Nikki Haley à franceinfo

Julie et Joe sont là en voisins. Si, eux aussi veulent croire à la victoire, ils ne sont pas d'accord en cas de défaite de leur candidate. "Elle va récupérer un pourcentage important des votes de DeSantis, analyse Joe. Un pourcentage important de tous ceux qui étaient candidats et qui ont abandonné. Ensuite, quel que soit le vainqueur, on essaiera de se rassembler pour le bien du pays. Et si c'est Trump, on se rassemble". "On déménage en France !", rétorque Julie, sourire aux lèvres.

Donald Trump l'a emporté dans l'Iowa la semaine dernière. Les sondages le donnent à plus de 15 points devant Nikki Haley dans le New Hampshire. Tous les candidats qui ont gagné ces deux premiers États ont décroché l'investiture du parti républicain.