Etats-Unis : Ron DeSantis abandonne la primaire républicaine et soutiendra Donald Trump

Ron DeSantis abandonne sa course à la Maison Blanche. Le gouverneur de Floride, un temps perçu comme le principal rival de Donald Trump sur sa route vers l'investiture républicaine, a annoncé, dimanche 21 janvier, jeter l'éponge et se rallier derrière le milliardaire en vue de la présidentielle de novembre. Ce retrait le fait de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, le dernier obstacle à la nomination de Donald Trump, ultra-favori, comme candidat de son parti.

"Je suspends aujourd'hui ma campagne", a dit Ron DeSantis dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter). "Il est clair selon moi que la majorité des électeurs républicains de la primaire veulent donner une autre chance à Donald Trump." L'ex-président américain s'est dit "très honoré" par le choix du gouverneur de Floride. "J'ai hâte de travailler avec lui pour battre Joe Biden, qui est le pire président de l'histoire de notre pays", a lancé Donald Trump à Fox news.

Ron DeSantis, aux positions dures sur l'immigration et l'avortement, est arrivé deuxième lors des caucus de l'Iowa lundi 15 janvier, loin derrière Donald Trump, avec 21% des voix contre 51% pour l'ancien président. Son annonce intervient à deux jours de la primaire dans l'Etat américain du New Hampshire, où les sondages le plaçaient loin derrière.

"Trump est meilleur que Joe Biden"

"Je ne peux pas demander à nos bénévoles de donner de leur temps et de leur argent si nous n'avons pas un chemin clair vers la victoire", a-t-il justifié dans sa vidéo, devant des drapeaux américains. "J'ai eu des désaccords avec Donald Trump, comme sur la pandémie de coronavirus", mais "Trump est meilleur que le sortant actuel, Joe Biden, cela est clair", a ajouté l'homme de 45 ans.

Nikki Haley est arrivée troisième dans l'Etat de Iowa (19% des voix), mais pourrait bénéficier du soutien des nombreux électeurs indépendants du New Hampshire. "Ron DeSantis est un bon gouverneur, et je lui souhaite le meilleur", a réagi dans un communiqué Nikki Haley, 52 ans. "Jusqu'ici, un seul Etat a voté. La moitié des voix sont allées à Donald Trump, l'autre non", a-t-elle souligné. "Les électeurs méritent d'avoir leur mot à dire quant à savoir si nous nous dirigeons sur une route à nouveau faite de Trump et Biden."