Présidentielle américaine : une nouvelle tentative d'assassinat visant Donald Trump

Un suspect a été arrêté après avoir pris pour cible Donald Trump sur son terrain de golf, dimanche 15 septembre, en Floride.

Donald Trump a été à nouveau visé, dimanche 15 septembre, en Floride. Des coups de feu ont retenti près du golf où l'ancien président et candidat républicain à la Maison Blanche disputait une partie. Il est sain et sauf. Le suspect a ensuite pris la fuite à bord d'une voiture noire, mais un témoin a relevé la plaque d'immatriculation, ce qui a permis à la police d'identifier le véhicule. Après une course-poursuite, les autorités l'ont retrouvé. Le suspect a été arrêté et placé en garde à vue. Un fusil AK47 a été retrouvé, tout comme deux sacs à dos et du matériel vidéo.

Un casier judiciaire

Agé de 58 ans, l'homme interpellé se prénomme Ryan Wesley Routh et il est ouvrier dans le bâtiment. Il avait clairement exprimé sur les réseaux sociaux son soutien à l'Ukraine après l'invasion russe. Ryan Wesley Routh affiche un casier judiciaire s'étalant sur plusieurs décennies. Le FBI a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat présumée".