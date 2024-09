SNCF : de nouvelles règles en vigueur pour les bagages

À partir de ce lundi 16 septembre 2024, les règles concernant les bagages des voyageurs sont durcies par la SNCF.

Voyager en train avec deux grandes valises par personne et un sac à main et pas plus, sous peine d'amende. La SNCF a mis fin à la période de tolérance sur l'application de nouvelles règles relatives à la taille et au nombre de bagages dans les TGV inOui et les trains Intercités. En gare de Paris-Montparnasse, certains usagers comprennent. Plusieurs usagers habitués des voyages en train apprécient la mesure, étant parfois gênés par la taille des bagages des autres voyageurs.

Une amende

La mesure est entrée en vigueur ce dimanche 15 septembre. En cas de dépassement, l'amende pourrait monter jusqu'à 50 euros, et 150 euros pour un bagage gênant la circulation dans les couloirs. Les instruments de musique, les poussettes et les trottinettes compteront aussi pour un bagage. Ces nouvelles règles visent à limiter les abus, éviter les nombreux bagages abandonnés et ainsi assurer plus de confort aux voyageurs.