Direct Possible tentative d'assassinat visant Donald Trump : le président ukrainien Volodymyr Zelensky condamne la "violence politique"

#ETATS_UNIS Dans le Minnesota, des électeurs croisés par franceinfo ont appris avec stupéfaction et colère la tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump. "Ils ont essayé de le tuer une fois déjà, alors une deuxième, ça ne me surprend pas. Mais je trouve ridicule qu'au lieu de combattre ses idées, on essaie de le tuer : ça me rend malade", peste Max, un soutien du candidat républicain.