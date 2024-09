Yvelines : quel bilan, après la déviation des camions du Tremblay-sur-Mauldre vers le village voisin ?

C'est un fléau qui empoisonne la vie de milliers d'habitants de centaines de communes : les camions trop nombreux qui traversent les villages. Dans les Yvelines, la mairie a trouvé la parade pour éviter les nuisances.

Les voitures défilent encore dans la grande rue du Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines), ce lundi 16 septembre. Rien à voir, toutefois, avec la situation d’autrefois, lorsque les véhicules se croisaient sur la chaussée trop étroite. Jean-Pierre Boucher, conseiller municipal, se souvient de "riverains qui n’en pouvaient plus" et "conflits entre automobilistes, camionneurs, piétons [et] cyclistes".

Rue désormais en sens unique

Au printemps 2021, la mairie a décidé de mettre la rue en sens unique, obligeant les camions à contourner. Depuis, le quartier revit et les riverains respirent. "En deux, trois mois, ça a vraiment changé la configuration et le plaisir de vivre dans ce village", confie l’un d’eux. Les habitants du village voisin, eux, sont mécontents d’avoir récupéré une partie des camions déviés. Une pétition a été lancé, et la mairie réfléchit aux différents moyens de réduire la vitesse.