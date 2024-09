Culture : “Fortune de France”, la passion des récits historiques

C. Azzopardi, M. Collet, S. Lisnyj, C. Pary, J. Pirès

Une nouvelle série, “Fortune de France”, sera diffusée à partir de lundi 16 septembre sur France 2. L’intrigue se déroule au XVIe siècle, découvrez les coulisses de la série.

C’est un décor naturel spectaculaire au cœur du Périgord. Dans un château vit une famille, le père est protestant, la mère est catholique. Or, au XVIe siècle, le Royaume de France est déchiré par des guerres de religion. La série “Fortune de France” est une adaptation du roman de Robert Merle, qui avait connu un grand succès dans les années 1970. Une épopée historique qui s’inscrit dans la lignée des derniers grands succès de cinéma comme “Les Trois Mousquetaires” ou “Le Comte de Monte-Cristo”, qui a dépassé les 8 millions de téléspectateurs en salle, signe que les Français aiment toujours autant leur histoire.

Une première saison en six épisodes

L’histoire, une passion française qui passe aussi par la fiction. “Ces classiques de la littérature française qui sont adaptés au cinéma et à la télévision, on en est à je ne sais plus combien de versions”, a affirmé Olivier Thomas, rédacteur en chef adjoint à la revue “L’Histoire”. “Cela prouve qu’à travers les générations, on a envie de les voir, de les revoir sous de nouvelles formes”, a-t-il ajouté. La saga populaire “Fortune de France” présente une première saison en six épisodes.