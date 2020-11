Présidentielle américaine : les grands chantiers de Joe Biden

"Il va vraiment lancer un plan massif, même s'il va devoir attendre le mois de janvier et même si la pandémie fait des ravages. Ensuite il l'a déjà annoncé, il aura trois priorités avec l'environnement et le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, la santé pour tenter d'offrir à tous les Américains un système de sécurité sociale comme on peut le connaître en Europe, et enfin les impôts qu'il va augmenter pour mieux redistribuer les richesses du pays", souligne Étienne Leenhardt, chef du service politique de France Télévisions.

Doubler le salaire minimum

Joe Biden va s'atteler également à créer un revenu minimum. "Il souhaite avoir un salaire minimum à 15 dollars alors qu'il est à 7 dollars de l'heure aujourd'hui", ajoute Étienne Leenhardt en plateau. Autant de chantiers qui attendent le nouveau président, mais que Donald Trump pourrait retarder, au moins jusqu'au mois de janvier.