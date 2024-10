Présidentielle américaine 2024 : "Quiconque donnerait un verdict aujourd'hui dit n'importe quoi", affirme l'américaniste Anne Deysine

Anne Deysine, juriste et américaniste, est l'invitée de franceinfo, mercredi 16 octobre, à quelques semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis.

À quelques semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis, "c'est inquiétant de se dire que peut-être le destin, non seulement de l'Amérique, mais notre destin aussi, sera entre les mains de quelqu'un qui est profondément narcissique, désaxé et qui veut se venger", indique Anne Deysine, juriste et américaniste, invitée de franceinfo, mercredi 16 octobre. Toutefois, Donald Trump a "cette image du mâle alpha puissant et bon en économie", assure-t-elle.

"Chaque État pivot peut basculer"

Pour l'heure, il est impossible de savoir qui va remporter la présidentielle américaine. "Quiconque donnerait un verdict aujourd'hui dit n'importe quoi (…) Il y a sept États pivots et chaque État pivot peut basculer (…) C'est le système du winner takes all, celui qui a deux voix de plus ou une, remporte l'État", explique l'américaniste. "Chaque élément de l'actualité a un impact sur un groupe qui est micro-ciblé par chacun des camps", conclut Anne Deysine.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.