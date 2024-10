Commission d'enquête sur le dérapage budgétaire : "L'objectif, c'est d'essayer de comprendre", explique l'élu EPR Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République (EPR) du Gers, est l'invité politique d'Autrement dit, mercredi 16 octobre. Il revient notamment sur la demande de la commission des finances d'être dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête pour déterminer les raisons du dérapage budgétaire.

Mercredi 16 octobre, la commission des finances de l'Assemblée nationale a officiellement demandé d'être dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête pour établir les raisons du dérapage du déficit public. Ce dernier pourrait atteindre 6,1% du PIB en 2024, selon le gouvernement, alors que le déficit prévu il y a un an était de 4,4%, ce qui représente 52 milliards d'euros de différence.

"L'objectif de cette commission d'enquête, c'est d'essayer de comprendre. La preuve qu'on peut se tromper, c'est qu'on s'est trompés", réagit Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République (EPR) du Gers et membre de la commission des finances, mercredi dans "Autrement dit". "On a tous envie de savoir", ajoute l'ancien rapporteur du budget.

"Un certain nombre de raisons qu'on connaît déjà"

"Il y a un certain nombre de raisons qu'on connaît déjà, mais je crois que c'est important pour le débat démocratique qu'on ait ce travail en profondeur", poursuit Jean-René Cazeneuve. Le député EPR évoque "des erreurs d'anticipation", le fait que "le modèle qui permet de calculer les rentrées des impôts en fonction de la croissance ne marche plus", mais aussi "une dépense des collectivités territoriales mal anticipée, mal contrôlée". "Il y a un certain nombre de raisons, et c'est bien pour tout le monde de comprendre ce qui s'est passé", abonde-t-il.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.