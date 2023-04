Présidentielle américaine 2024 : qui sont les candidats déclarés ou pressentis face à Donald Trump et Joe Biden ?

Si le président américain s'est officiellement lancé mardi dans la course pour rester à la Maison Blanche, d'autres personnalités politiques se sont déjà déclarées ces derniers mois.

La bataille de 2024 est lancée aux Etats-Unis. "Je suis candidat à ma réélection", a déclaré le président américain, Joe Biden, dans une vidéo publiée sur Twitter, mardi 25 avril. Depuis un an et demi du scrutin, plusieurs personnalités politiques ont déjà annoncé leur volonté de se lancer dans la course à l'investiture démocrate ou républicaine en vue de la présidentielle qui aura lieu début novembre 2024. D'autres devraient suivre dans les mois qui viennent. Franceinfo en dresse la liste.

Chez les républicains

• Donald Trump

L'Amérique s'apprête-t-elle à assister à un remake de l'élection présidentielle de 2020 ? Malgré son inculpation, l'ancien président Donald Trump se démarque pour l'instant largement au-dessus dans les sondages pour la primaire républicaine. Celui qui a annoncé sa candidature dès novembre pourrait donc être choisi par son parti pour affronter à nouveau Joe Biden en novembre 2024.

Donald Trump, le 8 avril 2023 à Miami, en Floride (Etats-Unis). (CHANDAN KHANNA / AFP)

Cerné par les enquêtes sur des affaires financières, ses pressions électorales en Géorgie en 2020 ou encore la gestion de ses archives de la Maison Blanche, Donald Trump s'est jeté à corps perdu dans sa nouvelle campagne électorale, en dénonçant "une chasse aux sorcières".

• Ron DeSantis

De nombreux républicains placent leurs espoirs dans une possible candidature du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l'étoile montante de l'aile dure des républicains. En 2018, cet ancien officier de la marine avait été élu de justesse à la tête de l'Etat du Sud-Est après avoir été soutenu par Donald Trump, dont il partage les idées, mais pas les outrances.

Ron DeSantis, le 14 avril 2023 dans le New Hampshire (Etats-Unis). (SCOTT EISEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Depuis, il a pris ses distances vis-à-vis du milliardaire, et gagné en popularité en multipliant les sorties ultraconservatrices sur l'éducation ou l'immigration. "Pour moi, le combat ne fait que commencer", a-t-il déclaré début novembre après avoir été largement réélu à la tête de son Etat, alimentant les spéculations. Une annonce formelle de candidature n'est toutefois pas attendue avant l'été de la part du gouverneur de 44 ans.

• Mike Pence

Après des années de loyauté indéfectible à Donald Trump, Mike Pence a changé de ton depuis l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Ce chrétien évangélique de 63 ans, farouche opposant à l'avortement et au mariage pour les couples homosexuels, semble désormais déterminé à se lancer dans la course à la Maison Blanche.

Mike Pence, le 25 avril 2023, à Washington DC (Etats-Unis). (DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

L'ancien vice-président sillonne ainsi le pays, multipliant les prises de parole dans des Etats susceptibles de faire la différence lors des primaires républicaines.

• Nikki Haley

Ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ex-ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Nikki Haley est pour l'heure la seule femme à s'être lancée pour la primaire républicaine. Sans avoir jamais renié le bilan de Donald Trump, la quinquagénaire a critiqué ouvertement sa croisade postélectorale sur une supposée fraude jamais prouvée.

Nikki Haley, le 25 avril 2023 en Virginie (Etats-Unis). (ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

• Tim Scott

Le sénateur Tim Scott, lui aussi élu de Caroline du Sud, rêve ouvertement d'être le premier président républicain noir. En novembre dernier, l'homme politique de 57 ans évoquait son grand-père, qui avait voté pour Barack Obama : "J'aurais aimé qu'il vive assez longtemps pour voir un autre président de couleur et qu'il s'agisse, cette fois, d'un républicain !"

Tim Scott, le 19 avril 2023 à Washington DC (Etats-Unis). (STEFANI REYNOLDS / AFP)

Chez les démocrates

• Joe Biden

"Finissons le travail." Joe Biden, 80 ans, a annoncé mardi son intention de briguer un second mandat, promettant de rendre sa "dignité" à l'Amérique des travailleurs que son rival Donald Trump a en partie su séduire. Le locataire de la Maison Blanche martèle une idée simple : il incarne le combat, toujours en cours selon lui, pour la liberté et la démocratie.

Joe Biden, le 25 avril 2023 à Washington DC (Etats-Unis). (CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Le principal handicap du démocrate, dont la cote de popularité demeure médiocre, reste son âge. Jamais encore les Américains n'avaient élu un président aussi âgé ; jamais non plus un candidat ne leur avait demandé de lui laisser les clés de la Maison Blanche jusqu'à ses 86 ans.

• Marianne Williamson

Marianne Williamson, auteure de livres à succès sur la spiritualité et le bien-être, a annoncé début mars sa candidature dans la course à la Maison Blanche, quatre ans après avoir échoué à percer lors de la primaire démocrate.

Marianne Williamson, le 9 mars 2023 dans le New Hampshire, aux Etats-Unis. (JOSEPH PREZIOSO / AFP)

Cette femme de 70 ans est parfois qualifiée de "gourou d'Oprah Winfrey". Elle a été la première à se lancer officiellement dans le camp démocrate.

• Robert Kennedy Jr.

Robert Kennedy Jr., neveu du président américain assassiné en 1963 et fils de l'ancien ministre de la Justice tué en 1968, a dévoilé mi-avril sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Si le sexagénaire peut se targuer d'un nom illustre dans l'histoire politique américaine, ses chances de réussite restent limitées.

Robert Kennedy Jr, le 19 avril 2023 à Boston (Etats-Unis). (JOSEPH PREZIOSO / AFP)

Avocat spécialisé dans les questions environnementales, il est connu depuis 2005 pour propager des théories complotistes sur les vaccins, liant notamment l'autisme à un de leurs composants. Dans la foule de son meeting d'avril, plusieurs de ses militants portaient d'ailleurs des casquettes anti-vaccins.