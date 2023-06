Présidentielle américaine 2024 : l'ex-gouverneur du New Jersey, Chris Christie, candidat à la Maison Blanche

Chris Christie est le neuvième candidat, au sein des républicains, à présenter sa candidature à l'élection présidentielle américaine 2024.

Un nouvel adversaire pour Donald Trump. L'ancien gouverneur du New Jersey, le républicain Chris Christie, se lance dans la course à l'élection présidentielle américaine de 2024, selon des documents officiels déposés mardi 6 juin. L'ancien allié de Donald Trump, devenu l'un de ses plus virulents détracteurs, se présente ainsi comme le seul candidat capable de tenir tête à l'ex-président. Chris Christie doit faire une annonce en public mardi soir dans l'Etat du New Hampshire.

Le Républicain, âgé de 60 ans et connu pour son style combatif, a enregistré sa candidature auprès de la commission électorale fédérale (FEC). Il rejoint une arène déjà bien remplie d'aspirants de droite à la Maison Blanche, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancien vice-président Mike Pence, qui doit officialiser sa candidature mercredi.

En 2016, il avait déjà brigué l'investiture lors de la primaire républicaine, avant de s'incliner et de soutenir Donald Trump. A l'époque, il était devenu l'un de ses proches conseillers. Mais il dit avoir rompu avec lui quand le milliardaire a refusé de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden.