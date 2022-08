Perquisition de la villa Trump : une "chasse aux sorcières" pour les partisans de l'ancien président

A entendre le gouverneur de Floride, les Etats-Unis sont désormais "une république bananière". Sur Twitter, Ron de Santis évoque une "nouvelle escalade dans la militarisation des agences fédérales". Pour les soutiens de l'ancien président américain Donald Trump, la perquisition de sa résidence Mar-A-Lago à Palm Beach en Floride est l'illustration d'une "chasse aux sorcières" envers l'ex-chef d'Etat. Depuis lundi 8 août dans la soirée, les réactions outrées se multiplient parmi les conservateurs. Le patron des députés, Kevin McCarthy dénonce une intolérable instrumentalisation à but politique. "Voilà ce qui se passe dans les pays du tiers-monde", renchérissent les Républicains de la commission judiciaire de la Chambre.

The raid of MAL is another escalation in the weaponization of federal agencies against the Regime’s political opponents, while people like Hunter Biden get treated with kid gloves. Now the Regime is getting another 87k IRS agents to wield against its adversaries? Banana Republic.