Otan : vexé, Donald Trump quitte prématurément le sommet

C'est un aparté qui n'a pas plu à Donald Trump. Mercredi 4 décembre, à Buckingham Palace, Emmanuel Macron et les Premiers ministres néerlandais, britannique et Canadien commentent le comportement du président américain. Ce dernier, Justin Trudeau, est le plus ironique. "Il est en retard parce qu'il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue (...) On pouvait voir son équipe tomber des nues".

Trump vengeur et boudeur

Deux petites moqueries que Donald Trump n'aurait pas supportées. Leur échange quelques heures plus tard est glacial. Le président américain s'en prend à son tour au dirigeant canadien "Trudeau, il a deux visages. C'est un gars sympa, très gentil même. Je représente les États-Unis et il devrait payer plus qu'il ne paie. Je peux imaginer qu'il n'est pas si heureux, mais c'est comme ça". Boudeur, Donald Trump a annulé sa conférence de presse finale. Il est reparti précipitamment dans la soirée pour Washington.