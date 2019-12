VIDEO. Macron, Johnson et Trudeau surpris semblant se moquer de Trump, le président américain juge le premier ministre canadien "hypocrite"

Des échanges surpris par les caméras ne devraient pas améliorer l'ambiance au sommet de l'Otan. Les dirigeants français, britannique, canadien et néerlandais ont été surpris, mardi 3 décembre, par les caméras semblant se moquer du président américain Donald Trump lors de la réception donnée à Buckingham Palace mardi soir avant un sommet de l'Otan.

Le Premier ministre britannique demande à Emmanuel Macron: "c'est pour ça que vous êtes en retard?" Justin Trudeau ajoute: "il est en retard parce qu'il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue". Inaudible dans l'échange, Emmanuel Macron avait auparavant rencontré dans l'après-midi Donald Trump, qui l'avait attaqué durement sur ses propos sur l'Otan et sa volonté de taxer les compagnies technologiques américaines. Les deux dirigeants avaient longuement répondu aux questions des journalistes et Emmanuel Macron avait notamment dit "maintenir" ses propos sur l'Otan en "mort cérébrale", jugés "insultants" par Donald Trump.

"Oh, oui, oui, il a annoncé ....", a poursuivi Justin Trudeau en souriant, "on pouvait voir son équipe qui tombait des nues". Comme lors du dernier sommet de l'Otan, Donald Trump a fait fi du protocole et utilisé ses apparitions publiques avec des dirigeants alliés pour des questions des médias internationaux.

"Il est hypocrite. C'est un type bien... mais c'est comme ça", a réagi Donald Trump au cours d'un point de presse lors de sa rencontre avec la chancelière Angela Merkel en marge de la session de travail du sommet du 70e anniversaire de l'Otan à Watford, près de Londres. "Je pense que nous allons repartir directement (...) je pense que j'ai donné suffisamment de conférences de presse", a-t-il ajouté. Ses propos sont rapportés par lejournaliste de CNN qui suit le président américain.

Trump responds to video of Trudeau poking fun at him behind his back: “Well, he's two-faced. And with Trudeau, he's a nice guy. I find him to be a nice guy, but the truth is, I called him out on the fact that he's not paying 2%, and I guess he's not very happy about it.”