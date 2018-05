Nucléaire iranien : quelles seront les sanctions des États-Unis ?

Donald Trump a annoncé ce mardi 8 mai le retrait des États-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Cette annonce était une promesse de campagne du président américain. "Des sanctions vont être appliquées, qui vont porter sur tous les domaines d'activité dès lors qu'il s'agit de faire commerce avec l'Iran", explique le journaliste Jacques Cardoze en direct de Washington.

"Assécher totalement les ressources iraniennes"

Les finances de l'Iran seront aussi visées par les États-Unis. "On sait que les Américains peuvent être impitoyables en la matière. Toutes les transactions bancaires seront interdites, dès lors qu'il s'agit d'un commerce de près ou de loin avec l'Iran. (...) Ces sanctions vont mettre six mois à être mises en place. D'ici 180 jours, on commencera à voir les effets probablement dévastateurs pour les Iraniens. L'idée des Américains et de Donald Trump, c'est d'assécher totalement les ressources iraniennes", commente le journaliste.

