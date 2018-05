Nucléaire iranien : Emmanuel Macron paie dans l'opinion sa proximité avec Donald Trump

Plus de la moitié des Français rejettent l'attitude du président français à l'égard de son homologue américain, selon le sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié vendredi.

Les trois quarts des Français (76%) dénoncent la décision de Donald Trump de sortir de l'accord nucléaire iranien, selon le sondage Odoxa-Dentsu Consulting* pour franceinfo et Le Figaro, publié vendredi 11 mai. Selon eux, la décision américaine risque de déstabiliser l'Iran et de générer de nouvelles tensions au Proche-Orient et au Moyen-Orient.

>> Nucléaire : l'Europe doit continuer à commercer avec l'Iran pour près de 7 Français sur 10

Des proches de la France insoumise aux sympathisants Les Républicains, cette désapprobation est partagée par la quasi-unanimité des Français interrogés (plus de 80%). Seuls les sympathisants du Front national se montrent un peu plus partagés sur la question. Ils sont une courte majorité (53% contre 47%) à dénoncer la décision du président américain. Plus généralement, près de 9 Français sur 10 pensent que les décisions de Donald Trump augmentent les risques de conflit mondial.

Épinglé pour son attitude avec Donald Trump

Au-delà du jugement sur la politique du président américain, le dossier iranien a des conséquences sur la perception, par les Français, de l'action d'Emmanuel Macron. L'attitude du président français à l'égard de Donald Trump est rejetée par plus de la moitié des sondés (55%).

Le chef de l'État perd même du crédit dans l'opinion par rapport à la dernière enquête sur le même sujet en juillet 2017 : 61% estimaient alors que le président avait eu raison d'inviter Donald Trump aux commémorations du 14-Juillet. Selon, eux, c'était la bonne méthode pour faire entendre raison à Donald Trump sur des sujets comme l'Iran ou l'environnement.

Dans le détail, aujourd'hui, seuls les sympathisants La République en marche approuvent massivement la relation installée par le président français avec son homologue américain. Ils sont 8 sur 10 (81%) à en être satisfaits. A l'opposé, 8 sympathisants La France insoumise sur 10 (81%) se disent insatisfaits par la méthode du chef de l'État.

Sa politique internationale séduit moins

Plus globalement, l'enquête révèle que les Français sont moins nombreux à louer la politique internationale d'Emmanuel Macron. Elle est approuvée par à peine plus de la moitié des Français (53%). C'est huit points de moins qu'en décembre 2017. Dans l'enquête consacrée au bilan de la politique 2017 d'Emmanuel Macron, 6 Français sur 10 (61%) se disaient alors satisfaits de son action sur l'Europe et à l'international.

Sur l'échiquier politique, alors que l'action diplomatique du chef de l'État faisait la quasi-unanimité il y a 5 mois, elle mécontente aujourd'hui les trois quarts des sympathisants La France insoumise (74%) et FN (75%), mais aussi 4 sympathisants du Parti socialiste sur 10 (41%) et 1 sympathisant sur 3 (33%).

"Courtisan" et "affligeant"

Selon l'analyse faite des commentaires sur les réseaux sociaux par Dentsu-Consulting, les mots les plus souvent associés à Emmanuel Macron depuis la décision de Donald Trump sur l’Iran sont "courtisan", "affligeant" et "échec". Si les internautes considèrent que le président français a amélioré l’image de la France à l’étranger, sa relation avec Donald Trump représente selon eux le point noir de sa politique étrangère.

* Enquête réalisée par internet du 9 au 11 mai 2018, sur un échantillon de 962 Français représentatif de la population française âgée de 18 et plus.