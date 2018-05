Nucléaire : l'Europe doit continuer à commercer avec l'Iran pour près de 7 Français sur 10

67% des Français pensent que l'Europe doit passer outre la décision américaine de se retirer de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et "Le Figaro" publié vendredi.

Près de 7 Français sur 10 (67%) pensent que l'Europe doit passer outre la décision du président américain Donald Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, et continuer à entretenir des relations commerciales avec l'Iran, selon le sondage Odoxa-Dentsu Consulting* pour franceinfo et Le Figaro, publié vendredi 11 mai.

Presque toutes les catégories de la population sont massivement favorables à la poursuite de ces relations commerciales avec l'Iran, malgré les menaces de sanctions américaines à l'encontre des pays et des entreprises qui continueraient de commercer avec Téhéran.

Seule exception : les sympathisants du FN

Plus de 7 sympathisants de La France insoumise sur 10 (71%) approuvent cette poursuite, ils sont 8 sur 10 chez les proches du Parti socialiste (82%), plus de 8 sur 10 du côté de La République en marche (85%), et les trois quarts des Français se disant proche du parti Les Républicains (74%). Il n'y a que les sympathisants du Front national, 6 sur 10 (59%), à estimer qu'il faut cesser tout commerce avec l'Iran.

>> Nucléaire iranien : Emmanuel Macron paie dans l'opinion sa proximité avec Donald Trump, selon un sondage

*Enquête réalisée par internet du 9 au 11 mai 2018, sur un échantillon de 962 Français, représentatif de la population française âgée de 18 et plus.