Midterms : un vote crucial pour Donald Trump

Les midterms, qui se déroulent mardi 6 novembre, sont un jour de test pour Donald Trump. Tout l'enjeu est de savoir si ce président, clivant, va conserver sa majorité. "Les bureaux de vote sont ouverts depuis une heure déjà et on s'attend à une très forte participation", rapporte le journaliste Loïc de la Mornais, en direct de la Virginie, aux États-Unis. "D'habitude, ces élections de mi-mandat, législatives, ne passionnent pas les foules, mais cette année, en 2018, c'est différent parce qu'il y a Donald Trump, sa personnalité clivante qui divise l'Amérique", souligne le journaliste.

Un référendum pour ou contre Donald Trump

"Ces élections vont être un référendum pour ou contre Donald Trump. En jeu, il y a le renouvellement de tous les députés et d'un tiers des sénateurs. Les démocrates se sont battus jusqu'au bout, comme on l'a vu avec Barack Obama, qui a été appelé à la rescousse pour mobiliser les jeunes. De son côté, Donald Trump, lui aussi, a tenu des meetings jusqu'à la dernière heure. Et l'enjeu aussi, pour les démocrates, c'est de reprendre la chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, et de forcer Donald Trump à entrer en cohabitation. Dernière information importante, il n'y a jamais eu autant de femmes candidates dans cette élection", conclut Loïc de la Mornais.

