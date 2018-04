Macron aux États-Unis : les sujets brûlants après une première journée consacrée aux symboles

Évoquer les dossiers les plus brûlants : c'est l'objectif du tête-à-tête, ce mardi matin, entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Sur le dossier iranien en premier lieu. Le président français tentera de convaincre son homologue de ne pas rompre l'accord sur le nucléaire. Emmanuel Macron militera également pour préserver l'Europe des mesures protectionnistes américaines, notamment sur la taxe de l'acier et de l'aluminium.

Une première journée marquée par le protocole et une visite improvisée

Enfin, autre point sensible, les enjeux du changement climatique devraient être évoqués. Un sujet qui oppose diamétralement les deux chefs de l'État. Un entretien de fond après une journée d'hier largement dédiée au protocole. Comme lors de la visite du Bureau ovale, où Donald Trump répond aux interrogations de Brigitte Macron.

Emmanuel et Brigitte Macron se sont ensuite rendus au Mémorial de Lincoln. Une visite à l'improviste où ils ont échangé poignée de main et selfies. La journée s'est finalement achevée dans la prestigieuse demeure de Georges Washington, pour un diner privé à quatre.

