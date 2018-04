Diplomatie : ces présidents qui ont forgé les relations entre la France et les États-Unis

Depuis le début de la Ve République, depuis 60 ans, les présidents français et américains ont travaillé en duo avec plus ou moins de bonheur, au gré de l'actualité internationale. Concernant De Gaulle et Kennedy, le jeune président américain admirait le général de la France libre. Vingt ans plus tard, le duo le plus improbable est constitué du socialiste François Mitterrand et de l'anticommuniste Ronald Reagan. Mais le Français gagne la confiance de l'Américain en lui révélant un réseau d'espionnage soviétique en Occident.

Comment Emmanuel Macron et Donald Trump vont-ils s'entendre ?

Jacques Chirac et George Bush auront eu des relations compliquées. Le Français est le premier président étranger à venir à New York (États-Unis) après l'attentat du 11 septembre 2001. Mais la relation se tend au moment de la guerre en Irak. La France dit 'non' à l'Amérique par la voix de son ministre des Affaires étrangères. La relation entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama s'est très vite détériorée. Depuis, chaque pays a changé de président. Au nouveau duo de trouver son style.

