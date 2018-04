DIRECT. "Cette visite d'Etat est essentielle pour nos peuples", lance Emmanuel Macron à son arrivée aux Etats-Unis

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: Le président français s'est donc exprimé en français et en anglais à son arrivée sur le sol américain. Si vous avez raté son intervention, la voici :



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: "J'aurai l’occasion de m'adresser au Congrès et aux jeunesses américaines. Cette visite d'Etat sera l'occasion d'échanger sur des sujets bilatéraux (...) mais aussi d'échanger sur les grands sujets internationaux du moment."



Le président français a poursuivi son allocution sur le tarmac de la base d'Andrews en français. Il doit maintenant se rendre à la Maison Blanche où il sera accueilli avec son épouse par le couple présidentiel américain.

: "Nous sommes très heureux et honorés d'être ici avec ma femme Brigitte. Cette visite d'Etat est essentielle pour nos peuples et pour nous. Nous aurons l'occasion d'avoir plusieurs conversations avec le président Trump."



Emmanuel Macron commence son allocution en anglais.

: La Marseillaise retentit maintenant sur le tarmac de la base d'Andrews, près de Washington. L'hymne américain est ensuite joué.







(FRANCEINFO)

: Emmanuel et Brigitte Macron viennent de sortir de l'avion. Ils sont notamment accueillis par l'ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Araud. Suivez notre direct.







(FRANCEINFO)

: "C’est une stratégie de diplomatie personnelle qui marche très bien avec Donald Trump". Sur franceinfo, Annick Cizel, spécialiste de la politique étrangère américaine, analyse la stratégie d'Emmanuel Macron envers Washington.









(MANDEL NGAN / AFP)



: Le président français doit faire une courte déclaration à la presse à son arrivée. Accompagné de Brigitte Macron, il sera ensuite reçu à la Maison Blanche par Donald et Melania Trump. Vous pouvez suivre en direct cette visite d'Etat.







(FRANCEINFO)

: L'avion d'Emmanuel Macron vient de se poser sur le tarmac de la base d'Andrews, près de Washington.

: Emmanuel Macron va bientôt atterrir aux Etats-Unis et sera reçu par Donald Trump. Entre éloges et critiques voilées, franceinfo vous propose de découvrir en images la manière dont Donald Trump et Emmanuel Macron parlent l'un de l'autre.



















: Bonsoir @anonyme, Emmanuel Macron doit atterrir à 19 heures (13 heures, heure locale) à la base aérienne d'Andrews près de Washington. Nous suivrons ensemble dans ce direct l'arrivée du président français sur le sol américain. Ce dernier est le premier dirigeant étranger à être reçu en visite d'Etat à la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump.

: Le président est il arrivé aux Etats Unis ?

: Emmanuel et Brigitte Macron doivent rester trois jours aux Etats-Unis. Au programme notamment : entretien dans le bureau ovale à la Maison Blanche, dîner à Mount Vernon, dans la maison de George Washington, discours devant le Congrès.



: Emmanuel Macron arrive aux Etats-Unis pour sa visite d'Etat, comme le rapporte l'ambassadeur de France aux Etats-Unis.