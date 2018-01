États unis : quel bilan économique pour la première année de présidence Trump ?

Un an après l'entrée en fonction de Donald Trump, l'économie américaine se porte bien. "Elle se porte même très bien. La croissance dépasse les 3%. Le taux de chômage avoisine les 4% seulement, du jamais vu depuis 18 ans. Plus de 2 millions ont été créés l'an dernier. Une économie en pleine forme qui donne confiance aux investisseurs. La bourse de New York a battu un nouveau record cette semaine", rapporte Élisabeth Guédel.

Période de "shutdown"

Les belles performances économiques des États-Unis sont à attribuer en partie à l'administration américaine précédente, à l'accélération de la croissance économique mondiale, mais aussi un peu à Donald Trump. "Sa réforme fiscale qui va entraîner des baisses d'impôt et ses décrets pour déréguler la finance ont certainement insufflé un climat d'optimisme. Cela va-t-il profiter aux plus démunis ? Beaucoup en doutent. Cela va-t-il durer alors qu'il y a un blocage au Congrès sur le budget de l'État ? Les États-Unis sont entrés dans une période de 'shutdown', ce qui veut dire la paralysie de l'administration américaine", explique la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT