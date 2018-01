Mort de Paul Bocuse : l'Auberge du Pont de Collonges-au-Mont-d'Or rend hommage à son capitaine

L'Auberge du Pont de Collonges (Ain) était emblématique de Paul Bocuse, mort ce samedi 20 janvier. "Ce soir comme ce midi, tout devrait se passer le plus normalement possible, de la manière la plus exemplaire, en hommage à celui qu'on appelle ici 'le capitaine'. C'est la volonté du personnel", rapporte Sandie Goldstein en direct sur place.

L'élégance, la simplicité et la gentillesse

Dans son village natal, l'émotion est palpable depuis la mort de Paul Bocuse. "Beacucoup travaillent ici depuis 27 ans, toute une vie professionnelle auprès de celui qu'on appelle 'monsieur Paul'. Tous continuent et veulent véhiculer l'image de l'élégance, de la simplicité et surtout de la gentillesse qui caractérisait Paul Bocuse. Le chef, lorsqu'il était en salle, avait toujours un mot pour chacun de ses clients", relate la journaliste.

