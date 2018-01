Donald Trump : un anniversaire d'investiture gâché par le shutdown

Aux États unis, ce 20 janvier correspond à l'anniversaire de l'investiture de Donald Trump. Le président américain reste populaire auprès de son électorat, mais cristallise une opposition de plus en plus large. Un anniversaire occulté par un camouflet : faute d'accord sur le budget, l'administration du pays est en partie paralysée. "La fête est sacrément gâchée pour Donald Trump. Un an à la Maison-Blanche et un État fédéral paralysé. 800 000 fonctionnaires vont devoir rester à la maison sans salaire, même les soldats en opération extérieure", explique Agnès Vahramian.

L'économie américaine se porte bien

Aucun accord sur le budget fédéral n'a été trouvé entre les Démocrates et les Républicains. "Donald Trump, qui se vante souvent d'être un bon négociateur, n'a pas évité ce qu'on appelle ici un shutdown le jour même ou pourtant il pouvait souffler une très belle bougie d'anniversaire. L'économie se porte à merveille dans le pays, c'est le plein emploi, la bourse est au plus haut, le président vient de faire passer une très importante réforme des impôts, les Républicains sont contents. Mais tout ce bilan va passer aujourd'hui au second plan parce que le pays n'a plus de budget fédéral", explique la journaliste.

