Etats-Unis : pourquoi l'avenir de Brett Kavanaugh, accusé d'abus sexuels, est un enjeu crucial pour Donald Trump et son camp

L'audition est cruciale. Jeudi 27 septembre, Christine Blasey Ford va témoigner devant une commission du Sénat américain. Elle est l'une des trois femmes qui accusent le juge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, d'abus sexuels. A quelques semaines des élections de mi-mandat, que les démocrates souhaitent transformer en référendum anti-Trump, on vous explique pourquoi l'enjeu est considérable pour le président américain et son camp.

Après les accusations de Christine Blasey Ford, Donald Trump a volé au secours de son candidat. "Si les attaques avaient été aussi graves que ce que dit le Dr Ford, il y aurait eu une plainte d'elle ou de ses parents", a-t-il défendu sur Twitter, vendredi 21 septembre. C'est un "homme parfait au passé irréprochable", a-t-il ajouté lundi.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!