Des milliers de victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles expliquent à Trump "pourquoi elles n'ont pas porté plainte"

"Si les attaques avaient été aussi graves que ce que dit le Dr. Ford, il y aurait eu une plainte d'elle ou de ses parents aimants" : vendredi 21 septembre, Donald Trump a violemment attaqué Christine Blasey Ford, la femme qui accuse le candidat à la Cour suprême du président américain d'agression sexuelle au début des années 1980. Un témoignage qui pourrait faire capoter la nomination de Brett Kavanaugh au sein de la plus haute instance judiciaire américaine.

Aux yeux de Donald Trump, le fait qu'elle n'ait pas porté plainte à l'époque des faits témoigne d'un motif politique derrière ses accusations. Mais sa phrase a déclenché une petit tempête de réactions sur Twitter, autour du hashtag #WhyIDidntReport, "Pourquoi je n'ai pas porté plainte".

C'est l'actrice Alyssa Milano, déjà une figure du mouvement #MeToo, qui a répondu la première au président des Etats-Unis, vendredi après-midi. "J'ai été agressée sexuellement deux fois, une fois adolescente. Je n'ai jamais porté plainte à la police et il m'a fallu 30 ans pour en parler à mes parents", a-t-elle expliqué, lançant le hashtag. "Si d'autres victimes d'agressions sexuelles veulent ajouter à ce témoignage, faites-le en répondant".

Hey, @realDonaldTrump , Listen the fuck up. I was sexually assaulted twice. Once when I was a teenager. I never filed a police report and it took me 30 years to tell me parents. If any survivor of sexual assault would like to add to this please do so in the replies. #MeToo https://t.co/n0Aymv3vCi

Ashley Judd a embrayé peu après, pour raconter comment ses récits d'abus puis de viol subi à l'adolescence avaient été fustigés par ses proches. De nombreuses anonymes ont également témoigné sur le réseau social, parfois en français, et expliqué pourquoi, comme Christine Blasey Ford, elles sont longtemps restées silencieuses sur le harcèlement ou les agressions sexuelles qu'elles avaient subis.

#WhyIDidntReport. The first time it happened, I was 7. I told the first adults I came upon. They said “Oh, he’s a nice old man, that’s not what he meant.” So when I was raped at 15, I only told my diary. When an adult read it, she accused me of having sex with an adult man.