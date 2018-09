Etats-Unis : le candidat de Donald Trump à la Cour suprême accusé d'agressions sexuelles lance sa contre-offensive

Il est bien décidé à ne pas renoncer. Le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, a lancé une contre-attaque médiatique, lundi 24 septembre, pour défendre "son honneur" et répondre aux accusations d'agressions sexuelles. Le magistrat conservateur de 53 ans, déjà accusé d'une agression remontant au début des années 1980, a été mis en cause dimanche par une seconde femme pour des faits censés s'être déroulés à l'université.

Ashley Estes Kavanaugh: "He's decent. He's kind. He's good. I know his heart. This is not consistent with Brett." #TheStory https://t.co/ZexbiQZjf2 pic.twitter.com/kiDCVaaobN