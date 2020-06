Etats-Unis : la mort de George Floyd requalifiée en "meurtre", les quatre policiers inculpés

Les quatre policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis, aux Etats-Unis, sont dorénavant poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée de "meurtre", comme le réclamaient des centaines de milliers manifestants américains, ont annoncé mercredi 3 juin les autorités. "C'est un pas important sur la voie de la justice", a commenté la sénatrice démocrate du Minnesota, Amy Klobuchar.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice.