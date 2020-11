États-Unis : Joe Biden change de ton face aux attaques de Donald Trump

"Nous assistons à une incroyable irresponsabilité", lance Joe Biden. Jusque là mesuré face au refus de Donald Trump d'accepter les résultats de la présidentielle américaine, Joe Biden change de ton. Le président élu n'ignore plus les attaques et affirme ne pas comprendre le raisonnement de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. "Cela va être un nouvel incident qui va le faire entrer dans l'Histoire pour être un des présidents le plus irresponsable qu'aient connu les Etats-Unis. C'est complètement anormal, la question est de savoir si cette attitude est légale", déplore Joe Biden.

Trump multiplie les recours

De son coté, Donald Trump continue de dénoncer des fraudes dans de nombreux États et dépose par l'intermédiaire de son avocat des recours devant les tribunaux. Un message préjudiciable envoyé par les États-Unis à l'étranger, dit Joe Biden. En Géorgie, après recomptage, le verdict reste identique par exemple.