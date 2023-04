États-Unis : Donald Trump arrêté et présenté au tribunal de New York

L’ancien président américain, Donald Trump, a été arrêté et présenté au tribunal de New York, aux États-Unis, mardi 4 avril. Une première dans l’histoire des États-Unis.

L’air renfrogné et les cheveux ébouriffés, Donald Trump écoute son inculpation pour falsification de document comptable. Devant le juge, l’ancien président plaide non coupable des charges retenues contre lui. À la sortie, ses avocats promettent de combattre la triste inculpation de leur client. Le procureur de New York (États-Unis), Alvin Bragg préfère, de son côté, souligner la gravité des faits : “Il s’agit là d’un délit dans l’État de New York.”

Une première aux États-Unis

Un peu plus tôt, lorsqu’il est amené devant le juge, il n’adresse qu’un regard sombre aux médias, qui ont tenté de lui arracher un mot. Sans succès. Survolé par les hélicoptères des médias américains, le cortège arrive au tribunal de New York, mardi en fin d'après-midi. Image inédite d’un ancien président américain devant la justice, une première pour le pays. Sur son réseau social, Donald Trump a défini cette arrestation comme étant "dingue" et "surréaliste."