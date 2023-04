Guerre en Ukraine : des familles à nouveau évacuées pour fuir les bombardements

À Tchassiv Yar, en Ukraine, des familles sont à nouveau obligées de quitter leur refuge après que leur immeuble a été ciblé par des bombardements.

L’heure du départ dans la précipitation pour cette famille ukrainienne réfugiée à Tchassiv Yar (Ukraine). Avant la guerre, ils vivaient à Bakhmout, sur la ligne de front. Les combats les ont obligés à plier bagage, il y six mois, à 20 km. Le répit aura été de courte durée. Il faut partir à nouveau, leur appartement ayant été ciblé plusieurs fois par des bombardements. “Ma fille m’a demandé tant de fois : ‘Maman, partons, il faut y aller'. Moi, je devenais folle, j’avais peur de quitter ce lieu. Mais depuis, on a été ciblés, on n'a donc pas d’autre choix que de partir”, déplore Liudmyla.

Des routes qui se séparent



Dans les appartements voisins, des lits vides, mais aussi une habitante de Tchassiv Yar qui va, elle aussi, être évacuée. Le mois dernier, ils étaient encore 50 à vivre dans ces chambres. Un refuge où tant de vies se sont croisées et qu’il faut à présent quitter après un dernier repas ensemble.