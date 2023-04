Eurozapping : la Finlande devient le 31e membre de l’OTAN

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mardi 4 avril.

La Finlande est désormais 31e membre de l’OTAN. Un levé de drapeau symbolique devant le quartier général de l’OTAN à Bruxelles (Belgique). Le pays scandinave rejoint l'alliance atlantique, une conséquence directe de la guerre en Ukraine. “Le président Poutine voulait claquer la porte de l’OTAN et la fermer. Aujourd'hui, nous montrons au monde qu’il a échoué. Cette intimidation et agression ne fonctionnent pas”, a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN.

Un accident de trains fait un mort aux Pays-Bas



Aux Pays-Bas, un accident de trains spectaculaire. Au matin du mardi 4 avril, un train de marchandises a percuté une grue, provoquant un choc avec un train de voyageurs au niveau de La Haye. Le grutier est décédé tandis qu’une trentaine de passagers ont été blessés. En Italie, le travail des enfants est épinglé. Emma n’avait que 12 ans quand elle a commencé à accompagner sa mère dans les campings. Selon l’ONG Save the children, plus de 330 000 enfants entre 7 et 15 ans ont eu à travailler en Italie.