En images Election américaine : de Phoenix à Détroit, des soutiens de Donald Trump réclament l'arrêt du décompte des voix

Une élection sous haute tension, dans un climat de polarisation extrême. Au fur et à mesure du décompte des votes, le candidat démocrate Joe Biden confirme son avance. Alors que les résultats définitifs de la présidentielle américaine se font encore attendre, jeudi 5 novembre, des soutiens de Donald Trump ont lancé des manifestations, dans plusieurs Etats. Ils exigent l'interruption du dépouillement, comme le réclame le président-candidat lui-même, sous prétexte de fraudes.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

C'est le cas à Phoenix, dans l'Arizona, où des supporters – dont certains armés – se sont rassemblés devant un bureau de vote. Ils affirment, après des rumeurs non fondées, que les bulletins en faveur de Donald Trump n'ont pas été pris en compte.

As counting of ballots continues inside this Phoenix building, Trump supporters protest what they believe is suppression. They assert Republican ballots have been discarded. Some are armed, which is legal in Arizona. Biden has led the state, but with a narrow margin. @CBCNews pic.twitter.com/xMNOwX3HpL — David Common (@davidcommon) November 5, 2020

La tension était telle, mercredi soir, que le bureau de vote a dû temporairement fermer, selon un journaliste de la chaîne KTAR News. La police a dû intervenir pour ramener le calme, mais les militants ont annoncé qu'ils reviendraient le lendemain.

UPDATE: The @MaricopaVote center is now CLOSED due to concerns about unrest from the crowds protesting vote counting outside the building. — Gabriel Gamiño, MA (@gaminogabriel) November 5, 2020

Preuve de la tension extrême à Phoenix, des militants pro-Trump s'en sont pris à la chaîne Fox News, qui a donné Joe Biden gagnant en Arizona, à partir des données de l'agence AP. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit une équipe de télévision obligée de quitter le bureau de vote sous escorte. "Fake news !" entend-on crier, de la part de quelques manifestants.

Images incroyables d'une équipe de Fox News obligée de quitter un bureau de dépouillement sous escorte, à Phoenix. Dehors, des militants pro-Trump (certains armés selon CNN) qui reprochent à la chaîne conservatrice d'avoir donné Biden gagnant dans l'Arizona. #ElectionResults2020 https://t.co/EDIukQzdbb — Patrick Sauce (@SaucePatrick) November 5, 2020

Une scène similaire s'est produite à Détroit, dans le Michigan. Quand Donald Trump a annoncé déposer un recours pour interrompre le comptage dans cet Etat, des centaines de soutiens du candidat républicain se sont rassemblés en scandant "arrêtez de compter".

Election challengers shout “Stop the count” as poll workers count absentee ballots in #Detroit, Michigan in the 2020 general election @washingtonpost #Election2020 pic.twitter.com/nzWfSSX34P — Salwan Georges (@salwangeorges) November 4, 2020

Les forces de l'ordre ont été déployées pour les empêcher de rentrer dans la salle du dépouillement. "On veut voir ces bulletins de vote, voir s'ils sont correctement comptés, si rien n'est modifié, et si le nom correspond bien à la liste électorale", explique une manifestante. "J'ai vu beaucoup de fraudes et c'est pour ça que je suis là", affirme une autre.

7h07 WDC pic.twitter.com/dvPsaVyaPH — Info France 2 (@infofrance2) November 5, 2020

Des images montrent la présence des deux camps à Détroit, à proximité des bureaux de vote, avec des revendications opposées : les pro-Trump demandant l'arrêt du dépouillement et les pro-Biden exigeant au contraire que tous les votes soient comptabilisés.