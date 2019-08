Emmanuel Macron s'exprime dans le 20H de France 2 : quel bilan tirer du G7 de Biarritz ?

Anne-Sophie Lapix reçoit en direct de Biarritz (Pyrénées-Atlantique), dans le JT du 20H, le président de la République. L'occasion de faire le bilan du sommet. Un G7 marqué par la venue spectaculaire du ministre des Affaires étrangères iranien. "Est-ce que vous espériez qu'il allait rencontrer Donald Trump ?", demande Anne-Sophie Lapix à Emmanuel Macron. Le président de la République lui répond : "C'est le rôle que la France doit jouer, d'essayer (...). On n'a pas tout réglé sur le sujet iranien, loin de là". Emmanuel Macron ajoute : "On est tous d'accord sur deux choses. On ne veut pas que les Iraniens puissent avoir la bombe nucléaire et on ne veut pas qu'il y ait de l'escalade pour créer la guerre (...). On a essayé et on a réussi à franchir une étape importante dans ce G7 sur le sujet de la crise iranienne".

Le sommet a-t-il été "utile" ?

Des progrès ont été constatés durant le G7 de Biarritz, mais pas d'accord pour autant. Pourtant, Emmanuel Macron voulait "un sommet utile". "Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on se contente de petits pas", le questionne donc la présentatrice du 20H. "Le principe même d'avoir des discussions ouvertes entre les sept principaux pays industrialisés qui partagent des valeurs démocratiques, c'est utile", répond le président de la République. Selon Emmanuel Macron, ce qui est utile, c'est "un, cet échange. Deux, ce qu'on a obtenu sur l'Iran (...). Sur des crises ensuite comme la Libye qui nous touchent. Parce que c'est le sujet de l'immigration, la stabilité de l'Afrique (...) Sur le commerce, il y avait beaucoup de tensions (...). Sur l'Amazonie", complète-t-il.

